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Bivša učesnica "Elite" Sofija Janićijević digla je čitavu Belu kuću na noge, ali i domaću javnost, nakon što je priznala da je u Tetovu, u Mekedoniji, u jednom noćnom klubu sumnjivog imidža prodavala koktele muškarcima i sedela sa njima u separeu.

Sofija razotkrila Sanju Grujić

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

Još veća prašina digla se kada je Sofija priznala da sa istog posla, iz Švajcarske, poznaje Sanju Grujić, a ona to nipošto nije želela da prizna. Sada je Sofija odlučila da je raskrinka dokazima koje ima u svom telefonu.

- Dokazi su u telefonu. Ja sam se dopisivala sa koleginicom sa kojom sam radila kao konobarica u toj kafani. Imam snimak gde se popela na gosta i igrala, imam sliku gde joj u krilu leži dečko iz Albanije. Sve što su hteli da mi nakače je ona. Ja sam dete sa Kosova, a najgori epitet koji su mogli da mi dodele je da sam ljubavnica čoveku iz Albanije. Čula sam da me je tužila i jedva čekam da vidim koliko para ću joj uzeti - rekla je Sofija i priložila Sanjine fotografije i snimak iz kluba, ali i fotku gde je vidimo sa starijim muškarcem u kolima.

Detaljnje u prilogu.

Sanja Grujić pokušavala na sve načine da se opere

Sanja Grujić se našla se u centru pažnje zbog pver priče još pre dve godine, a tad je progovorila o Sofiji Janićijević, pokušavajući na sve načine da se opere od povezivanja sa njom. Tokom razgovora sa voditeljem, Sanja je iznela svoju stranu priče, pravdala svoje ranije postupke i insistirala na tome da Sofiju ne poznaje, iako je priznala da je o svom poslu već govorila tokom učešća u „Zadruzi“.

Ako neko ima pamćenje kao slon, to sam ja. Osoba sam koja se nikad ne odriče svojih poznanika, ni prijatelja ni drugara. Meni je svejedno da li je neko pekar ili osuđenik. Sofiju Janićijević ne poznajem. Ja jesam radila promocije, ne samo u Švajcarskoj nego po celom svetu. To su promocije sa epruveticama, ja sam o tebi već govorila prilikom svog učešća u „Zadruzi“ i od toga ne bežim, niti se toga stidim – rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Učešće u rijalitiju joj je pomoglo da se finansijski obezbedi Foto: Printscreen, M.M./ATAImages, Printscreen/Zadruga

Voditelj je potom želeo da sazna da li smatra da je Sofija namerno pokušala da je isprovocira i privuče pažnju na račun njenog imena.

- Mislim da je Sofija htela da skrene pažnju sa svojih loših postupaka učinjenih kroz život. Ona je htela Marku da dokaže da je njegova devojka slična njoj. Okej, mi možemo biti slične u smislu da smo radile u klubovima, ali svaka je radila svoj određeni posao. Nikada ne možemo da budemo neke osobe koje se poklapaju ili neka slagalica u nekom druženju. Odgovorno stojim iza svojih reči da ja Sofiju ne poznajem. Imam snimke u svom telefonu kada smo Marko i ja gledali ulazak. Sofija je ušla, a ja sam rekla Marku: „Ko je ova folirantkinja?“, tako mi je delovala – otkrila je Sanja tad.

Kurir.rs/Pink.rs