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Glorija Jelovac požalila se cimerima na odnos sa svojom drugaricom Laurom Prgomet.

Do sada su se grčevito držale zajedno, ali zbog alkoholola je sve puklo.

"Ona mene ne može da ukanali"

Glorija je otkrila da ju je Laura izvređala jer joj nije dala da pije.

- Izvređala me je jer joj nisam dala alkohol. Nek kaže šta hoće. Moji postupci pokazuju o meni. Je*e mi se. I da nije tako, boli me briga. Ona govori stalno ''nemoj ja da pričam o njoj''. Ja se ne bavim s tim s kim je ona bila. Ona mene ne može da ukanali. Ja za sve imam dokaz. Moj brat je bio sa njom - pričala je Glorija i dodala:

- Car ne može da stane u moju odbranu zog Aneli. Mene niko ne bi provlačio da ona nije spomenula Beograd na vodi. Ona dođe i mene vređa. Nisam ja svetica, ali da li ja nekome ovde morališem. Nisam devica ali se nisam ni je*ala za pare. Sad bih vozila G klasu.

"Ne može da me ukanali"

Glorija je otvorila dušu Kariću i priznala šta joj najviše smeta.

- Marko je mene kao svaki normalan čovek pitao na početku da li sam bila sa nekim učesnikom. Priznala sam i rekla da se neće saznati ko je to. Laura je odmah to rekla i viknula: "To je Car" - izjavila je i dodala:

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Ja se ne bavim time ko je sa kim bio. Evo na primer, ja sam znala da si ti imao nešto sa njom, ali ja to nikada ne bih rekla, i da nije ona sama spomenula. Nisam takva. To je neka ljubomora ne znam. Da ona može da me ukanali, ne bih došla ovde. Nisam došla ni da cinkarim ko je sa kim bio. Eto, moj brat ne želi da bude spomenut, molio me je da se ne provlačim, a ona je to odmah rekla.