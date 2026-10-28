Slušaj vest

Sinoć je kao i svakog utorka u "Eliti" bila žurka, a jutro nakon nje okupio je učesnike rijalitija koji su komentarisali dešavanja.

Dači Virijeviću, Slađi Lazić Poršelini, Gloriji Jelovac i Đoletu Kralju prvi na tapeti je bio Borislav Terzić Terza, koji je pokazao ranije simpatije prema Gloriji i među kojima se dogodio poljubac.

- Legao je malo kod Jakšićke. On bi malo da imitira Đukića, posle da kaže desilo se. Ali ti si opasnija, rekla si mi: "Ja ovakve napolju jedem za doručak" - rekao je Dača.

- Kao da bi se ja zaljubila u njega napolju. Ustvari bih, on je moj tip. Ali on je namazan, tačno je znao kako da me isprovocira, sve je radio da me izbaci iz takta - rekla je Glorija.

- Šta je Larua sve ispričala za Karića. Pusti, posle će da bude ljubomorna - naveo je Dača.

1/8 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

- A što su se posvađli Car i Aneli? - pitala je Poršelina.

- Što je pričao sa mnom. Onda o Anđeli, da mu je ona zabola nož u leđa, a ne u oči, nego otpozadi. Namešta ga Aneli, sve ga namešta. To se ne zna ko koga. Uroš i Miljana igraju sa Anđelom, naručuju pesme za Gastoza, onda plače Uroš kod Aneli, pa Miljana grli Janjuša. Pa ja sam najjači. Ivan Marinković se mirio sa Aneli - rekao je Dača.

- Ja sam se svađala sa Carem što ne kaže da nisam k*rva, kad zna da nisam - rekla je Glorija.

- Leonu nije bilo dobro sinoć kad si rekla da je gej - rekao je Dača.

- Uništiće me ovaj Terza - rekla je Glorija.