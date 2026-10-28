LAURA DOŽIVELA POMRAČENJE I POBACALA SVE STVARI FILIPU Haos u Eliti, Đukić potpuno van sebe: Ništa joj nisam uradio...
- Laura Prgomet pobacala je Filipove stvari iz garderobera nakon što je shvatila da je bio kod Biljane u krevetu.
- Filip Đukić je kasnije zatekao haos i rekao da joj ništa nije uradio, dok je Terza komentarisao da je žrtva rijalitija.
Laura Prgomet rešila je da se osveti Filipu Đukiću.
Nakon što je shvatila da je Filip ponovo bio kod Biljane u krevetu, pobacala je sve stvari Đukića i provocirala svoju rivalku da ima posla i da treba da pokupi sve.
"Ala je luda"
Dok je bacala sve njegove stvari u garderoberu vikala je i dobacivala.
- Složiće ova k*rva. Alo, imaš posla - smejala se Laura.
- Dobro žene smirite se! Ju, ala je luda - dobaciovao je Terza.
"Ništa joj nisam uradio"
Filip Đukić zatekao je haos nešto kasnije i bio potpuno van sebe zbog svega što je pobacano.
- Gledaj ovo, ništa joj nisam uradio - rekao je Đukić.
- Pogledaj što mu je sve pobacala - rekao je Terza.
- Na šta ovo liči - nastavio je Đukić.
- Aneli proteine, Laura stvari... Ovaj čovek je žrtva rijalitija - rekao je Terza.
- Što si j*bao tri puta? - upitao je Dača.
- U pravu je. Je l' treba sad oči da mu izvadi što neće više da je j*be? - rekao je Terza.
- Ovo nije za zezanje - dodao je Đukić.