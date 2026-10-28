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Laura Prgomet rešila je da se osveti Filipu Đukiću.

Nakon što je shvatila da je Filip ponovo bio kod Biljane u krevetu, pobacala je sve stvari Đukića i provocirala svoju rivalku da ima posla i da treba da pokupi sve.

"Ala je luda"

Dok je bacala sve njegove stvari u garderoberu vikala je i dobacivala.

- Složiće ova k*rva. Alo, imaš posla - smejala se Laura.

- Dobro žene smirite se! Ju, ala je luda - dobaciovao je Terza.

"Ništa joj nisam uradio"

Filip Đukić zatekao je haos nešto kasnije i bio potpuno van sebe zbog svega što je pobacano.

- Gledaj ovo, ništa joj nisam uradio - rekao je Đukić.

- Pogledaj što mu je sve pobacala - rekao je Terza.

- Na šta ovo liči - nastavio je Đukić.

- Aneli proteine, Laura stvari... Ovaj čovek je žrtva rijalitija - rekao je Terza.

- Što si j*bao tri puta? - upitao je Dača.

- U pravu je. Je l' treba sad oči da mu izvadi što neće više da je j*be? - rekao je Terza.

- Ovo nije za zezanje - dodao je Đukić.