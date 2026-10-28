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Filip Car izneo je šokantne detalje iz svog privatnog života tokom razgovora sa Aneli Ahmić u „Eliti 10“. Rijaliti učesnik prisetio se perioda kada se suočavao sa ozbiljnim problemima, a njegovo priznanje o borbi sa alkoholom i teškim mislima privuklo je veliku pažnju.

Dok su razgovarali o svom odnosu, Car je Aneli jasno stavio do znanja kakvo mesto zauzima u njegovom životu, ne skrivajući da mu je veoma važna.

- Za mene postojiš samo ti ovde.

Aneli, međutim, nije bila u potpunosti zadovoljna njegovim ponašanjem, pa mu je zamerila način na koji se postavlja prema drugoj osobi.

- Ti nju malo braniš koliko bi trebalo.

Njihov razgovor potom je dobio ozbiljniji ton kada je Filip počeo da govori o periodu nakon rođenja deteta. Kako je ispričao, tada se našao u veoma teškoj životnoj situaciji, a problemi sa kojima se suočavao ostavili su dubok trag na njegovo psihičko stanje.

Preterivao sa alkoholom

Car je otkrio da je u tom periodu mnogo pio i da je njegovo stanje bilo toliko loše da je, prema sopstvenim rečima, izgubio kontrolu nad svakodnevnim životom. Posebno potresan deo njegovog priznanja odnosio se na trenutke kada nije znao gde mu je dete, kao i na teške misli sa kojima se borio.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

- Ja sam Aneli toliko počeo da pijem da nisam imao pojma gde mi je dete. Kunem ti se majkom, ja sam dotakao dno. Sedim i slušam jednu te istu pesmu svako jutro. Plačem, nije mi dobro. Meni su prošle misli koje nisu u životu. Ja znam kako su me pronalazili moji bližnji. Ovo sam samo Terzi pričao. Ne mogu da budem prijatelj s njom - priznao je Car.

Filip je naglasio da o ovom delu svog života nije često govorio, te da je pojedinosti ranije poverio samo Terzi. Njegove reči pokazale su koliko je, prema sopstvenom svedočenju, taj period bio težak i koliko se tada borio sa ličnim problemima.

Njegovi izbori

U međuvremenu, o emotivnom životu Filipa Cara nedavno je govorio i njegov najbolji prijatelj Bruno Uremović, koji je istakao da se ne meša u njegove veze i odluke koje donosi na ljubavnom planu.

Bruno je objasnio da Filip od njega uvek može da očekuje iskreno mišljenje, ali da smatra da je izbor partnera isključivo njegova stvar.

- Ja njega uvek podržavam. Sad emotivno to što on ima, to je njegova privatnost. Ja se nikad ne mešam u to. Ja njemu kažem u lice ako mu šta trebam reći, a ovo drugo nikad se ja ne petljam u to. To je njegov izbor, ja tu ne mogu ništa. Ne bi bilo lepo da nešto govorim i da ga uopšte komentarišem šta se toga tiče. To je njegova intima. S kim će on biti, to je njegova stvar - rekao je tada Bruno za Blic.

Foto: Printscreen Pink

Dok se u „Eliti 10“ nastavljaju razgovori o emocijama i odnosima, Filipovo priznanje o teškim trenucima iz prošlosti otvorilo je i temu o kojoj, kako je sam rekao, do sada nije mnogo govorio.