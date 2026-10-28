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Voditeljke emisije "Pitao bih za duga" na Red televiziji Maša Mihailović i MC Alex ugostile su frizera i bivšeg učesnika "Elite" Iliju Pečenicu i Stefana Numerloga.

Na samom početku Ilija je prokomentarisao svoju drugaricu Aneli Ahmić:

"Dokazuje neke stvari"

-Imam osećaj kao da se namerno dokazuju neke stvari. Ja nisam znao da se ne znaju Filip Car i Aneli. Mislio sam da se znaju. Mislim da je ona trebala da bude sama - rekao je Ilija.

- Da li si znao da Aneli dok se muva sa Filipom Đukićem istovremeno flertuje preko poruka sa Filipom Carem? - pitala je Maša.

-Nisam znao. Kod mene dolaze mnogi, ja ne mogu da gledam ko šta kome piše. Znam da je bila sa Sukijem. Mislio sam da će opstati sa Đukićem - rekao je Ilija.

1/5 Vidi galeriju Ilija Pečenica i Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

-Ona je infantilna, ona je nezrela. Ona će se celog života razvijati kroz dramu. Nju privlače kamere i televizija. Ona je lavica u horoskopu. Verovatno je brižna kao majka. Ona pre svega voli sebe, voli da bude u centru pažnje. Potrebna joj je drama, dokaz ljubavi.

Oštećeni

Da li je između njih dvoje samo s*ksualna privlačnost ili ima emocija? - pitala je MC Alex.

-Oni su oboje oštećeni. On ima tamo vezu samo zato što su kamere upaljenje - rekao je Stefan.

Ilija je otkrio šta misli o tome što se komentarisalo da su Aneli i Đukić, neposredno pre raskida radili na bebi:

-Nisam se šokirao. Meni mnoge stvari tamo nisu normalne, ali njima jeste. Ona ima neke nepromišljenje poteze - rekao je Ilija.

Gosti su prokomentarisali odnos Anđele i Filipa Cara:

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Primitivna i perverzna

-Aneli je primitivna, perverzna. Aneli je lako za saradnju, a Filipu je dosadno. Anđela je drugačija. Čim se Car i Anđela vređaju, tu može da dođe do s*ksa. On je navikava na to. "Pedeset nijansi sive" kreće za mesec dana - rekao je Stefan.

-Ona ima neku intuiciju. Znam kad mi je pričala za Anitu i Luku da će tu nešto bude. Nee vrujem da su imali neki tajni odnos, ali da su imali nešto drugarski, to verujem. Možda postoji doza ljubomore sa Anđeline strane. Ona je od Sukija dobila cveće, on je izljubomorisao.

Kurir.rs/Pink.rs