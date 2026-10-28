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Bivša učesnica "Elite 7", Milica Veličković, dobila je angažman na Pinku, a danas je prvi put vodila emisiju.

Milica je postala voditeljka na Red TV-u, gde će voditi jutarnji program zajedno sa Borom Santanom. Danas, 28. oktobra, prvi put se pojavila u emisiji.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković dobila je angažman na Pinku, a danas je počela da vodi emisiju. Foto: Pink

- Kako se osećaš? – pitao ju je kolega voditelj, nakon čega je Milica odgovorila:

- Super, ja sam inače vrlo skromna devojka, tako da, što se tiče toga da ću da se uzvezdim, ja sam i pre dve godine bila u epicentru dešavanja svih – ili da napravim od sebe žrtvu ili da uđem za neke mnogo, mnogo velike novce u Elitu, ali eto, ja sam znala da ću pronaći svoj put. Samo, ti si... Bora mi je bio pastir moj – našalila se Milica.

Svi su šokirani zbog njenog angažmana

Kada je Milica ovo saopštila, svi su ostali u šoku pošto je pre samo 20-ak dana rekla da ne bi radila kao voditelj zbog toga što je otac njenog deteta učesnik „Elite 10“.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković i Borislav Terzić Terza Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, screenshot pink tv

- Ma gde me očekujete, ma jok, to se ja šalim. Šta će mi to? Ja sam sa rijalitijem završila, radim na nekom ovom projektu. Nije do uslova, neću i ne vidim više sebe tamo. Gotivim rijaliti, ali ne kao učesnik. Ne mogu ja tamo da se svađam, šta treba, da idem da vređam, psujem, da ne spavam, jedem paštete, ugojim se 10 kg? Ne bih mogla da budem ni voditelj formata gde je otac mog deteta učesnik, neprijatna situacija bi bila - rekla je tada.