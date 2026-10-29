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Filip Car i Aneli Ahmić progovorili su o svom odnosu, a ona je a crnim stolom priznala da je u početku bežala od njega.

Odgovarali su na pitanja gledalaca, a spomenuli su i Filipa Đukića.

"Drugačije je sa mnom"

- Smejao si se Đukiću, a on se spasao zauvek. Zašto spašavaš druge, a sebe teraš u ponor - glasilo je pitanje.

- Pitanje kratko i jasno, pa ne znam, ne smatram to tako...Jesam, da, drugačija je situacija sa Đukićem, drugačije je sa mnom. Može snaći i nju to?! Čim imam potrebu da je uvredim, unizim sebe i nju i naš odnos... Koliko puta sam se ovde posvađao sa ljudima koji su mi nebitni i koje ne poznajem?! - govorio je Car.

"Neću dozvoliti da se preko mene peru"

Ubro se ubacila i Aneli i otkeila da više voli kada gledaonicu nisu na njenoj strani.

- Kad su pre gledaoci promenili to mišljenje?! Ništa, imaju pravo da me kude. Ne volim kada me gledaoci hvale, više volim kada me kude. On će da vidi da li se zaj*bao ili ne?! Prema Filipu Đukiću?! Nisam ispala najlošija. Ne mogu dozvoliti da ja ćutnjom perem druge. Ja nisam bila sa Filipom Carem još uvek, a on je bio sa Laurom prvi. Vratio se u svoje ono stanje, ko je i šta je on, dok je on meni pričao da se promenio. Neću dozvoliti da se preko mene peru - rekla je Aneli.

- Ne, ne, ti si se prala preko Đukića tako što si flertovala sa Carem. Ti si na dnu, ti si dno dna. Ti kada si bila sa Đukićem sedeli ste kao dva mrtvaka, dobacivala Caru, tako da te je Đukić preduhitrio, a ti sada gledaš ko će da ispadne veća žrtva - rekla je Miljana.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

"Bežala sam od tog odnosa"

- Je l' si želela da kada si bila sa Đukićem, da budeš sa Carem - pitao je Milan Milošević.

- Iskreno, bežala sam od tog odnosa, znala sam da će doći do toga, ali mi je neprirodno da sa Carem ne smem da pričam. Više je prirodno da smo zajedno, tako se i dokazalo - rekla je Aneli.