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Učesnici “Elite” danas su se suočili sa novim izazovom, budući da je stigla anketa u kojoj će imati priliku da iznesu svoje mišljenje i glasaju za osobu za koju smatraju da je najempatičnija osoba.

Uroš Stanić je prvi izneo svoje mišljenje. On je sve iznenadio odabrim Aneli,s kojom je nekada bio prijatelj pa su se posvađali.

- Prva osoba je Aneli. Milion puta je stala između mene i Asmina. Pokazuje i u situaciji kada mi je teško i da mi pažnju. Broj dva, Car. Treća oosba je Sanja. Celu žurku sam preplakao i setio sam se oca. Upropastila je svoju žurku jer mi je brisala suze - rekao je Uroš, prenosi Pink.rs.

1/7 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir, Printscreen Pink

Onda je svoje mišljenje iznela Anđela Đuričić.

- Burek, Sandra i Janjuš. Ona me uvek sasluša i da mi savet. Za Janjuša mi je bilo žao što su ga snašle neke stvari. Pokazao je empatiju kada sam ja u pitanju. Uvek je tu za mene. Burek je u top 3 najbolja čoveka u kući - rekla je Anđela.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink, screenshot pink tv, Pritnscreen

i dača je iznenadio svojim izlaganjem.

- Kad god mi je bilo teško uvek se našao tu. Moram da navedem Miću i ako sam ja bio kvaran i nisam mu išao uz dlaku. Matora je druga osoba. Moram da navedem i Sandru jer je empatična prema meni - rekao je Dača.