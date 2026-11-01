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S obzirom da se dosta pričalo o afteru sa Terzom, Matejom i Sandrom Obradović, bivša rijaliti učesnica Jovana Cvijanović, poznatija kao Jovana pevačica, rešila je da progovori o svemu i stavi tačku na spekulacije.

Osim toga, ona je govorila i o svojoj navodnoj vezi sa Brazilcem, a osvrnula se i na pojedine odnose u Beloj kući.

Iznenađenje na afteru

- Oni toliko foliraju tamo i manipulišu da sam ja u šoku. Uvek kažem da folirante i lažove ne podnosim. Svi koji smo unutra snosili odogovorost za neke greške, ne vidim čemu potreba da se nešto krije. Ja sam to veče bila u gradu, i kad se rijaliti završio, Terza i ja smo se normalno čuli. Ja sam bila po gradu, on me je zvao da dođem na neki rođendan, pozvao me i rekao da je s Matejom. Ja sam došla oko pet ujutru tamo, bila sam iznenađena što sam videla tamo Sandru Obradović. Ona je bila tamo s Matejom i Terzom. Nisam očekivala, ona se tako nije predstavila. Mi smo tu pričali, zezali se... - rekla je Jovana gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" i dodala:

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" Foto: Printscreen Pink

"Čula sam poljupce i sve"

- Ja stvarno ne znam šta su oni radili. Mateja je slagao da nema galeriju... U samom startu su počeli da lažu. Terza i ja smo se gore sklonili, Terza je jako popio, bilo mu je loše, povraćao i zaspao je jako brzo. Ja sam se sa Anastasijom dopisivala. Ja sam mogla da čujem šta se dešava dole u sobi dok sam bila gore. Vidim da su skočili oko pranja zuba, videla sam Sandru da je prošla da opere zube. Videla sam kad je ona prošla, oni su čavrljali, čula sam poljupce i sve. Ona je njemu u para navrata ljubomorisala za neku devojku, nisu pričali oni kako je lepo vreme... Terza kaže da nije ništra video i čuo, to je tačno jer je zaspao odmah. Ja sam sa aplikacije pozvala taksi, Sandra je ostala. Terza i ja se nismo vratili zajedno, on je ostao tamo da spava, ja sam otišla u 9 i 26, ona je ostala i to je jedina istina - poručila je pevačica i progovorila o Janjušu.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Janjuš vrlo dobro zna da ja ne lažem. Krenuli su sa tim ''ljubomorna bivša''... Ja njega u životu nisam negativno komentarisala, ni kad je bio sa Vanjom. Ja da hoću da mu napakostim, ja bih to na drugačiji način. Janjuš je stari manipulator. Sve mu je jasno kao dan, samo je odlučio da proguta neke stvari. Treba mu ženska pažnja i dodir - otkriva Jovana, a onda je progovorila o navodnoj vezi sa Srđanom Virijevićem Brazilcem.

O odnosu sa Brazilcem

- Što se tiče mene, ja sam u ljubavnom smislu ispunjena. Što se Srđana tiče, ja ne bih njega uvlačila. On ne želi da se eskponira, njemu je tamo sin... Ja ne krijem ništa, ako se nešto bude videlo i znalo, što bi se krilo. Ne lažem ništa i ne krijem - rekla je Jovana pevačica i prokomentarisala odnos Aneli i Cara.

"Car voli toksične odnose, ne zna za drugo"

- Što se tiče Cara i Aneli jeste da joj je ovo najgora sezona, ponižava se i sve ono što nijedna žena ne bi trebala da radi. Katastrofa mi je koliko Car ponižava, on voli te toksične odnose, ne zna za drugo... Što se nije uhvatio za neku novu devojku, svi se hvataju za neke teme... Što se Asmin uhvatio za Maju, a ne za neku treću devojku?! Sve mi je to nekako toksično i bolesna... - ispričala je Jovana, a onda je prokomentarisala Anđelu i Stefana.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

- Stefan meni nikad nije ništa ružno rekao za Anđelu, ona je meni super, jako se izgradila. Ne znam dokle će joj prebacivati za tu jednu grešku... Svako ima pravo da ispravi svoje greške. Ona ima svoju luku i svoj mehanizam i ne treba joj niko - rekla je pevačica.

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