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Odnos Anđele Đuričić i Filipa Cara ponovo je dospeo u centar pažnje nakon njihove poslednje svađe, a tim povodom oglasio se i Gera, kum Ivana Marinkovića. On nije štedeo reči na račun Cara, iznevši niz oštrih kritika i optužbi, posebno se osvrćući na njegovo ponašanje i, kako tvrdi, sklonost ka iznošenju neistina i olakom zaklinjanju.

Gera Kum Ivana Marinkovića
Gera Kum Ivana Marinkovića Foto: Printscreen Pink

- Kada čovek jednom slaže, onda je on sklon lažima. I ako se kleo u oca, znaš ti šta je za mene kletva?! Da se ja zakunem u pokojnog oca, majku, sestru ili dete, a da budem lažovčina?! Plašim se moje kletve, ja kao čovek. Istina je, ljudi bez obraza i kada im je obraz đon, oni se ne plaše. Kako da mu verujem da nije imao ništa s njom?! Zakleo se da je u nju zaljubljen, a ovamo ide sa Aneli.

Prema Gerinim rečima, Anđela je od samog početka bila Filipov prioritet, ali smatra da bi Car mogao da otkrije i detalje njihovog odnosa ukoliko ga ona ozbiljno povredi ili isprovocira. Ivanov kum dotakao se i Filipovih komentara na račun Gastoza, pa mu je tom prilikom uputio oštru poruku:

Filip Car i Anđela Đuričić Foto: Printscreen Pink

- Pazi koliko je čovek malouman, on našao da kritikuje jednog Gastoza, a čovek osvojio tri puta prvo mesto?! Nije lako zadiviti masu, ljudi glasaju. On priča da je tata rijalitija, nula od rijalitija! Ako je za njega rijaliti imati samo se**, sa nekim nedonoščetom?! - rekao je on u emisiji "Pitao bih za druga".

Filip se javno izvinio Gastozu

Podsetimo, Filip Car je nedavno izrazio kajanje zbog izrečenih reči i uputio izvinjenje Aneli, njenoj porodici, ali i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Blam me, jer je ovo totalno jedna druga priča, nisam to želeo. Ovim putem želim da se izvinim i Aneli i njenoj porodici na uvredama koje sam izrekao - rekao je Car.

Na pitanje voditelja da li će uputiti izvinjenje i Gastozu, Car je odgovorio:

- Gastoz je meni izvređao majku, pa šta je zaslužio? Izvinjavam se i njemu i njoj jer sam izrekao ružne stvari - poručio je Filip Car.

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Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV