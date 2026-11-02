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Voditelj "Elite" Darko Tanasijević pozvao je nominovane takmičare da dođu u diskoteku, gde će se održati izbacivanje.

Darko im je potom objasnio pravila igrice koju je Veliki šef spremio za nominovane takmičare.

Njih troje trebalo je da na glavu stave kartonsko lice, te tako da delove lica, bez da vide, stave na odgovarajuće mesto. U igrici je pobedila Kristina Petrović, a potom je Darko saopštio ukućanima rezultate glasanja. 

- Draga Elito, možete da priđete da se pozdravite, jer ovog jutra, Elitu napušta Karlo Ječminek - saopštio je voditelj.

Dušica je dočekala Karla i s njim porazgovarala o njegovom učešću.

- Kako si - pitala ga je voditeljka.

- Pa malo iznenađenje, da... Nisam očekivao, iskreno, nisam. Mislim da je to zbog moje ugašenosti, bio sam u depresivnoj fazi, ali nisam smatrao da ću pre nekih izaći. Mnogo sam očekivao sam od sebe, a nisam uspeo da dokažem to ljudima, a i zbog mog odnosa sa Urošem - rekao je Karlo.

- Kako je išao taj odnos - pitala je voditeljka.

- Sve stoji, ali je Uroš jako posesivan, on je meni stavio već granice, to me je, isto, spustilo. On je po meni podvojena ličnost...Smetalo mi je kada ima nepotrebne sukobe za stolom, vređa porodice, a na kraju se pomiri sa njima - rekao je Karlo.

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