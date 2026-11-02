"PROSIŠ NA TIKTOKU..." Uroš zaratio sa Carem zbog Aneli, pale brutalne uvrede: Mafijašu na baterije
Tokom podele budžeta ovonedeljnog vođe u Eliti, Slađe Krnjajić nastao je opšti haos za crnim stolom, a u centru skandala našli su se Aneli Ahmić i Filip Car. Iako je Slađa namenila Aneli srednji budžet uz reči podrške da je samohrana majka i žena borac koja se uvek podigne kao lavica, mir je kratko trajao.
Uroš Stanić je žestoko napao Aneli zbog njenog pomirenja sa Filipom Carom. On je javno izrazio ogorčenje i šok što Aneli prelazi preko teških uvreda koje joj je Car uputio, poručivši im da ih bude sramota.
- Aneli, srednji budžet. Ti si samohrana majka i žena borac. Ovde te mnogi gaze, ali ti se podigneš kao prava lavica i to je tako - rekla je Slađa.
Sukob je dodatno razbuktao sam Filip Car, koji je Urošu odbrusio da je presmešan. Car je optužio Uroša da menja priču i podsetio ga da je samo dan ranije plakao i molio ga da oprosti Aneli.
- Ja sam šokiran da su se Aneli i Car pomirili. Ona je jedna k***a koju joj je on izvređao kao nikog apsolutno, a ona plače i miri se s njim. Sram vas bilo - rekao je Uroš.
- Ja ću te zamoliti da joj ti više ne prilaziš jer si presmešan. Juče mi prilaziš i plačeš da joj oprostim, a danas si okrenuo priču - rekao je Car.
"Ti si mafijaš na baterije"
U raspravu se umešala i Miljana, dok je Uroš nastavio sa optužbama na Carev račun, nazvavši ga „mafijašem na baterije“ koji van rijalitija prosi za poklone na TikToku. Nakon ovih reči, okršaj se rasplamsao u najteže lične uvrede.
- Mafijašu na baterije. Ovde glumiš mafijaša, a napolju prosiš na Tik Toku za poklon - rekao je Uroš.
- Miljana je jedna k***a, a Uroš p**er, je l' ti mama vratila gaćice? - upitala je Aneli.
- Moja porodica je savršena, bolje gledaj svoju - rekla je Aneli.