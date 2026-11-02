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Tokom podele budžeta ovonedeljnog vođe u Eliti, Slađe Krnjajić nastao je opšti haos za crnim stolom, a u centru skandala našli su se Aneli Ahmić i Filip Car. Iako je Slađa namenila Aneli srednji budžet uz reči podrške da je samohrana majka i žena borac koja se uvek podigne kao lavica, mir je kratko trajao.

Uroš Stanić je žestoko napao Aneli zbog njenog pomirenja sa Filipom Carom. On je javno izrazio ogorčenje i šok što Aneli prelazi preko teških uvreda koje joj je Car uputio, poručivši im da ih bude sramota.

- Aneli, srednji budžet. Ti si samohrana majka i žena borac. Ovde te mnogi gaze, ali ti se podigneš kao prava lavica i to je tako - rekla je Slađa.

1/6 Vidi galeriju Tokom podele budžeta ovonedeljnog vođe Slađe Krnjaić u "Eliti" došlo je do žestokog sukoba za crnim stolom, a u centru rasprave našli su se Aneli Ahmić, Filip Car i Uroš Stanić. Foto: Printscree, Printscreen

Sukob je dodatno razbuktao sam Filip Car, koji je Urošu odbrusio da je presmešan. Car je optužio Uroša da menja priču i podsetio ga da je samo dan ranije plakao i molio ga da oprosti Aneli.

- Ja sam šokiran da su se Aneli i Car pomirili. Ona je jedna k***a koju joj je on izvređao kao nikog apsolutno, a ona plače i miri se s njim. Sram vas bilo - rekao je Uroš.

- Ja ću te zamoliti da joj ti više ne prilaziš jer si presmešan. Juče mi prilaziš i plačeš da joj oprostim, a danas si okrenuo priču - rekao je Car.

"Ti si mafijaš na baterije"

U raspravu se umešala i Miljana, dok je Uroš nastavio sa optužbama na Carev račun, nazvavši ga „mafijašem na baterije“ koji van rijalitija prosi za poklone na TikToku. Nakon ovih reči, okršaj se rasplamsao u najteže lične uvrede.

- Mafijašu na baterije. Ovde glumiš mafijaša, a napolju prosiš na Tik Toku za poklon - rekao je Uroš.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Miljana je jedna k***a, a Uroš p**er, je l' ti mama vratila gaćice? - upitala je Aneli.

- Moja porodica je savršena, bolje gledaj svoju - rekla je Aneli.