Slušaj vest

Svojevremeno se podigla velika prašina oko seksualne orijentacije Jovane Tomić Matore, a tema je ponovo dospela u žižu interesovanja tokom njenog učešća u „Eliti 9“. Naime, Matora se tada žestoko sukobila sa Borom Santanom, a u odbranu svog prijatelja stao je Milan Zlatanović Cimi, koji je izneo niz šokantnih tvrdnji o njenom privatnom životu, prošlosti i odnosima sa ljudima iz rodnog Železnika.

Cimi je tad govorio o odnosu Matore i Bore, tvrdeći da njihova netrpeljivost traje još od prve sezone rijalitija.

"Matora je bila s muškarcem"

- U Železniku je poznato da posle "Zadruge" je Bora bio normalan sa svima, a Matora je odmah posle prve sezone počela da glumi neki nivo, od tada kreće netrpeljivost. Matoroj je skinuo nevinost Stošić Slobodan zvani Cole, on je Matoroj bio prvi... Jedva se Coletova žena otarasila Matore, to su bile tuče... - tvrdi Milan.

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Zlatanović je potom izneo još niz optužbi na račun bivše rijaliti učesnice, iznoseći svoju verziju priče o njenom emotivnom životu i odnosima sa ljudima iz komšiluka.

- Godinu dana Cole nije mogao da živi od nje. Ona nije lezbijka, nego niko neće odavno da je ima, pa je kao prešla na žene. Nikom se Matora u ulici ne javlja, digla je nos... Ima rođenog brata Zorana, a svima predstavlja da joj je brat Nikola zvani Ćile... On joj nije ni brat, nisu po krvi, nego je Matorina baba usvajala decu - dodao je Zlatanović.

Izneo šokantne detalje o njenoj porodici

On se osvrnuo i na njen odnos sa porodicom, posebno na tvrdnje o rođenom bratu, ali i na sukob koji je imala sa Borom Santanom.

- Rođeni brat joj je Zoran kog se Matora stidi. Jedan dinar mu nije dala u životu, a on je sada ponosan na to što jedan dinar nije uzeo od nje. Bora joj je psovao oca Budžu, koji se prvo stideo Matore. Njena pokojna majka Ana je branila, ipak je to majka-ćerka. Matora je digla nos, nikom se ne javlja, ubedljivo je najgori čovek u Železniku - dodao je Cimi.

Milan se nije zaustavio na tome, već je izneo i tvrdnje o Matorinom ponašanju tokom odrastanja, kao i o njenom navodnom odnosu prema ljudima koje je smatrao poznatima.

- Istripovala se da je zvezda! Mnogo se prokur...a, glumi nam tu neki nivo. Matora je u detinjstvu uvek trčala za poznatima, postoji jedna Milica koja se udala za jednog Baneta... Ona je trčala za njom, Milica je ponižavala kao kera, kao kuče, svi su joj se smejali! Matora se ulizivala poznatima, trčala za njima, plaćala društva... - dodao je Milan.

Na kraju se ponovo osvrnuo na sukob Matore i Bore, tvrdeći da je njegov prijatelj dugo trpeo netrpeljivost i da je zbog toga njihov sukob eskalirao.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

- Voli ona muškarce, ali poenta je što niko neće da joj da! Nije je Bora slučajno psovao, skupila se njemu mržnja od ranije, u sebi je dugo trpeo. Zna on koja je ona džukela, a kada joj je trebala njegova podrška, onda je bilo: "Boro, pomozi". Psuje mu mrtvu majku Vesnu, a Bora je bio mnogo slab na nju, umrla je od šloga... - zaključio je Zlatanović.

Kurir.rs/Pink.rs