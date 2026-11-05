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"ONESVESTIM SE, A ONDA ME ON POLIJE HLADNOM VODOM" Slađa Poršelina otkrila detalje vrele akcije sa Žarkom
- Slađa Poršelina je Mirku Damnjanoviću otkrila detalje akcije sa Žarkom Udovičićem u spoljnom svetu i rekla da bi to ponovila.
- Opisala je da bi, kada se onesvesti, Žarko reagovao šamarom ili hladnom vodom, pa bi nastavili.
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Slađa Poršelina otkrila je Mirku Damnjanoviću sve detalje akcijanja sa Žarkom Udovičićem u spoljnom svetu prilikom čega je otkrila da bi opet ponovila akciju.
- Sve novine su pisale da ulazi bivši dečko Slađe Poršeline s kojim je bila 12 h, znači i ti si s*ks mašina - rekao je Mirko.
- Ja se onesvestim, on me ošamari i vratim se odmah ili me polije hladnom vodom i nastavimo - rekla je Slađa Poršelina.
- Ćuti, ne pričaj - rekao je Žarko.
Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen
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- Ti mene nisi hteo da poljubiš? - upitala je Slađa.
- Nisam bio pijan - rekao je Žarko.
- Znači ti sa mnom nikad nisi bio pijan? Jesi ono ujutru kad smo... - rekla je Slađa.
Žarko Udovičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
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