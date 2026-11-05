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Slađa Poršelina otkrila je Mirku Damnjanoviću sve detalje akcijanja sa Žarkom Udovičićem u spoljnom svetu prilikom čega je otkrila da bi opet ponovila akciju.

- Sve novine su pisale da ulazi bivši dečko Slađe Poršeline s kojim je bila 12 h, znači i ti si s*ks mašina - rekao je Mirko.

- Ja se onesvestim, on me ošamari i vratim se odmah ili me polije hladnom vodom i nastavimo - rekla je Slađa Poršelina.

- Ćuti, ne pričaj - rekao je Žarko.

Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Ti mene nisi hteo da poljubiš? - upitala je Slađa.

- Nisam bio pijan - rekao je Žarko.

- Znači ti sa mnom nikad nisi bio pijan? Jesi ono ujutru kad smo... - rekla je Slađa.

Žarko Udovičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

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Nikolija Izvor: Kurir