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Zoran, izabranik nekadašnje rijaliti učesnice Stefani Grujić nalazi se iza rešetaka u Španiji, a ona uprkos svemu ne krije koliko joj on nedostaje. Sada je otkrila i da joj je upravo od njega stiglo pismo adresirano na njenu kuću.

Ceo crveni papir ispisan je rečima "Volim te", a glavna porula je posebno privukla pažnju:

"Ti si moj svet i uvek ćeš biti, a ja sam tvoj čuvar što od zla te štiti..."

Stefani Grujić Foto: Printscreen Instagram

Bez obzira na tešku situaciju krzo koju prolaze, ona je jasno stavila do znanja da njihovu vezu ne želi da krije.

Podsetimo, španska policija je identifikovala sedmoricu državljana Srbije koji su uhapšeni u luksuznoj vili u Esteponi, gde su napravili improvizovanu sobu za mučenje.Među uhapšenima je bio i verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić.

Stefani se letos u tajnosti verila za svog izabranika Zorana N. koji je, kako smo saznali, uhapšen u akciji španske policije.

"Dobro sam se udala, ne radim"

Stefani Grujić je krila tačan identitet svog izabranika, ali je otvoreno pričala o njihovom životu i finansijskom statusu. Nedavno smo je videli na vašaru u Šapcu, gde je otkrila da živi na visokoj nozi:

- Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu - ispričala je tada Stefani.

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Takođe, priznala je da je njen suprug bio izričito protiv toga da ona ponovo uđe u rijaliti format:

- Ponuda za 'Elitu 10' je bila odlična, ali dogovor sa njim je bio da ne uđem, on je protiv toga - dodala je ona.

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