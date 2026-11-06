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Po izlasku iz rijaltiija, ljubavna priča Luke Vujovića i Anite Stanojlović sve više cveta, a sada je on za nju priredio nezaboravno iznenađenje povodom njenog rođendana.

Do samog ulaza u restoran u kom je bila proslava postavljen je dugački crveni tepih, a duž njega - vatrometi na sve strane! Ovaj prelepi prizor oni su podelili na Instagramu, a ni on, ni ona nisu skidali osmeh sa lica.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović priredio Aniti Stanojlović nezaboravno rođendansko iznenađenje Foto: Printscreen Instagram

Torta je tek bila priča za sebe - na dva sprata sa ružama, krunom i emotivnom porukom, a nema sumnje da je Anita bila oduševljena.

"Hvala ti što mi poklanjaš najlepši dar"

- Srećan rođendan mojoj kraljici, mojoj najvećoj ljubavi, koja nosi našu najveću sreću pod srcem. Hvala ti što mi poklanjaš najlepši dar - našu princezu. Volim te zauvek! - pisalo je na rođendanskoj torti.

Na torti su se našli crtež trudnice i male dečje stopice, čime je Luka još jednom pokazao koliko iščekuje dolazak njihove ćerkice. Ponosni i nasmejani, zagrljeni su pozirali pored stola, ne krijući sreću, ljubav i uzbuđenje zbog prinove koja uskoro stiže.

Rođendanska torta Anite Stanojlović Foto: Printscreen Instagram

Uživaju u zajedničkom vremenu u Kruševcu

Rijaliti par sada živi u Kruševcu, gde uživaju u mirnijem životu, a Anita je nedavno pokazala i kako izgleda jedan od njenih trudničkih dana.

Ona je, naime, zasukala rukave i bacila se na pripremu zimnice. Luka je na društvenim mrežama podelio fotografiju na kojoj se vidi njegova partnerka bez šminke, u opuštenom izdanju, dok u dvorištu peče paprike.

Foto: Printscreen Instagram

Trudnica je vredno okretala paprike na plotni, dok se oko nje spremala veća količina zimnice. Sudeći po prizoru iz dvorišta, u pripremi nije učestvovala samo Anita, već je posao bio organizovan tako da je više članova porodice bilo uključeno u spremanje namirnica za predstojeću zimu.

Anita i Luka uskoro će postati roditelji devojčice, a par već neko vreme deli detalje iz zajedničkog života i priprema za dolazak prinove. Iako je ranije bila često u centru pažnje zbog rijaliti dešavanja, Anita sada uživa u porodičnim trenucima dok se zajedno sa Lukom raduje dolasku prinove na svet.

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