VATROMET, CRVENI TEPIH I TORTA NA DVA SPRATA Pogledajte kakvo rođendansko iznenađenje je Luka pripremio trudnoj Aniti (FOTO)
Po izlasku iz rijaltiija, ljubavna priča Luke Vujovića i Anite Stanojlović sve više cveta, a sada je on za nju priredio nezaboravno iznenađenje povodom njenog rođendana.
Do samog ulaza u restoran u kom je bila proslava postavljen je dugački crveni tepih, a duž njega - vatrometi na sve strane! Ovaj prelepi prizor oni su podelili na Instagramu, a ni on, ni ona nisu skidali osmeh sa lica.
Torta je tek bila priča za sebe - na dva sprata sa ružama, krunom i emotivnom porukom, a nema sumnje da je Anita bila oduševljena.
"Hvala ti što mi poklanjaš najlepši dar"
- Srećan rođendan mojoj kraljici, mojoj najvećoj ljubavi, koja nosi našu najveću sreću pod srcem. Hvala ti što mi poklanjaš najlepši dar - našu princezu. Volim te zauvek! - pisalo je na rođendanskoj torti.
Na torti su se našli crtež trudnice i male dečje stopice, čime je Luka još jednom pokazao koliko iščekuje dolazak njihove ćerkice. Ponosni i nasmejani, zagrljeni su pozirali pored stola, ne krijući sreću, ljubav i uzbuđenje zbog prinove koja uskoro stiže.
Uživaju u zajedničkom vremenu u Kruševcu
Rijaliti par sada živi u Kruševcu, gde uživaju u mirnijem životu, a Anita je nedavno pokazala i kako izgleda jedan od njenih trudničkih dana.
Ona je, naime, zasukala rukave i bacila se na pripremu zimnice. Luka je na društvenim mrežama podelio fotografiju na kojoj se vidi njegova partnerka bez šminke, u opuštenom izdanju, dok u dvorištu peče paprike.
Trudnica je vredno okretala paprike na plotni, dok se oko nje spremala veća količina zimnice. Sudeći po prizoru iz dvorišta, u pripremi nije učestvovala samo Anita, već je posao bio organizovan tako da je više članova porodice bilo uključeno u spremanje namirnica za predstojeću zimu.
Anita i Luka uskoro će postati roditelji devojčice, a par već neko vreme deli detalje iz zajedničkog života i priprema za dolazak prinove. Iako je ranije bila često u centru pažnje zbog rijaliti dešavanja, Anita sada uživa u porodičnim trenucima dok se zajedno sa Lukom raduje dolasku prinove na svet.
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