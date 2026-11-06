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Žana Omnia govorila je o svim aktuelnim dešavanjima u "Eliti 10", a tom prilikom dotakla se odnosa među učesnicima koji poslednjih nedelja izazivaju veliku pažnju javnosti. Nije štedela reči kada su u pitanju pojedini takmičari, pa je iznela svoje mišljenje o Nenadu Marinkoviću Gastozu i Anđeli Đuričić, ali i o Mioni Jovanović i Nenadu Aleksiću Ša.

1/4 Vidi galeriju Žana Omnia Foto: Printscreen RED tv

Bivša rijaliti učesnica otkrila je da i dalje prati dešavanja u ovom formatu, čiji je i sama bila deo, ali priznaje da je aktuelna sezona za sada ne iznenađuje previše. Prema njenom mišljenju, nedostaju joj neka poznata lica koja su ranijih godina donosila posebnu energiju i dinamiku, a posebno se osvrnula i na nekadašnji odnos Filipa Cara i Aneli Ahmić.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Koliko uspem, naravno da stignem da ispratim. To je format u kome sam ja bila godinama rado viđen gost. Šta je ono što me sada najviše tamo impresionira? Pa, pravo da ti kažem, ništa spektakularno. Fale mi igrači, kao što je Milena Kačavenda. Fali mi malo više dinamike. Ono što je meni, eto, trenutno zaparalo oči, kao gledaocu, je taj odnos Cara koji negde trenutno drži rijaliti sa Anelo. Aneli je već četvrta godina tu, od nje mi to ništa novo očekivano nije. Negde sam znala da će, eto, biti i jedan od glavnih aktera, čak i u ovoj sezoni - rekla je ona na samom početku razgovora za "Blic".

"Gastoz i Anđela su se dogovorili"

Posebnu pažnju Žana je posvetila odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, iznevši zanimljivo viđenje njihove priče. Kako tvrdi, njihov odnos iza kamera nije okončan onako kako se predstavlja u javnosti, već veruje da između njih postoji određeni dogovor o kojem javnost ne zna sve detalje.

- Pa, negde da, da. Nisam ni jednog momenta ni pomislila da su oni zaista, uh, doista, kao, pa partneri raskinuli u spoljašnjem svetu, već da su napravili neki dogovor. I negde očekujem Gastoza kao učesnika. Definitivno mislim da jeste. Ja sam komentarisala u jednom navratu da Anđela je imala prava da se ogradi, da jednostavno želi da uđe kao slobodna devojka, s obzirom da je 10 meseci dugačak vremenski period, ali smatram da je vid dogovora u spoljnom svetu i da ćemo do kraja rijalitija gledati Gastoza kao učesnika.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

"Za Mionu i Ša je ovo posao"

Žana se tokom razgovora dotakla i Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, čija ljubavna priča ne prestaje da intrigira publiku. Iako nije želela detaljnije da komentariše njihov odnos, priznala je da joj je Ša interesantan za rijaliti format, te smatra da će i ovoga puta pokazati ono po čemu je godinama prepoznatljiv pred kamerama.

- Negde ne zalazim u intimu, zaista. Ljudi u spoljnom svetu, ono što komentarišemo, što vidimo na ekranima, možemo komentarisati kao teme koje su, je l' te, javnosti interesantne. Ša je jedan od, onako, poprilično zanimljivih likova koje mi je uvek rado gledati na TV ekranu, i tamo je znao da me nasmeje. Verujem da će i ove sezone to raditi jako- rekla je ona.

1/12 Vidi galeriju Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu “Zadruga“, a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane. Foto: Petar Aleksić

Prema njenom mišljenju, priče o raskidu Mione i Ša ne treba posmatrati kao konačne, a smatra i da bi njihov odnos mogao biti deo dogovora koji su napravili pre ulaska u rijaliti.

- Poznavajući Ša do raskida sigurno nije došlo. Verovatno da im je bilo potrebno da se potkrepe malo jačim finansijama, tako da smatram da je ovo za njih sve posao. A šta se može desiti, opet, glupo je komentarisati u 24 časa da li će raskinuti, neće, da li će ostati zajedno, da li će ono što su se dogovorili sprovesti u delo je pitanje koje ćemo gledati - rekla je Omnia.

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