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Stojin sin Milan Popov, koji je aktuelni učesnik "Elite 10", umalo da postane otac, a sada se oglasila i pevačica i svojom novom objavom dala do znanja da se ne opterećuje mnogo oko dešavanja u rijalitiju.

Stoja Novaković sada je ponovo dospela u centar pažnje na društvenim mrežama nakon što je sa pratiocima podelila snimak iz svog dvorišta u Perlezu. Pevačica je u svom prepoznatljivom, veselom raspoloženju zaigrala pred kamerama, a video je ubrzo privukao brojne reakcije.

Foto: Printscreen Instagram

Osim njenog razdraganog izdanja, pažnju je privukao i ambijent u kojem je snimak nastao. Pratioci su tako imali priliku da zavire u deo pevačicinog porodičnog imanja, koje odiše mirom i zelenilom i ostavlja utisak prave oaze za uživanje.

Zavirite u njenu oazu mira

Ekipa emisije "Paparaco lov" nedavno je posetila Perlez, gde je zabeležila kako izgleda porodični dom pevačice Stoje Novaković. Kadrovi koje su tom prilikom snimili otkrili su delić njenog privatnog kutka, a prizori sa imanja nisu prošli nezapaženo.

Već na prvi pogled jasno je da pevačicin dom odiše toplinom i prijatnom porodičnom atmosferom. Kuća je uređena u svetlim tonovima, sa urednom fasadom i karakterističnim crvenim krovom, dok visoka kapija i ograda pružaju dodatnu privatnost. U sklopu objekta nalaze se garaža i prostrano dvorište, o kojem se, sudeći po zabeleženim kadrovima, redovno vodi računa.

1/5 Vidi galeriju Dom Stoje Novaković u Perlezu Foto: Printscreen Pink

Ipak, najveću pažnju privlači upravo dvorište, koje podseća na pravu malu zelenu oazu. Brojno ukrasno bilje, cveće i pažljivo uređene zelene površine daju posebnu čar čitavom prostoru, dok se u centralnom delu nalazi vrt sa različitim zasadima.

Na imanju postoji i natkriveni kutak namenjen odmoru i uživanju na otvorenom, ali i prostor za rekreaciju. Stoja tako, pored uređenog životnog prostora, ima i mogućnost da slobodno vreme provodi u svom dvorištu, okružena zelenilom i daleko od gradske gužve.

Milan umalo da postane otac

Podsetimo, Stojin sin Milan Popov započeo je pred kamerama "Elite 10" romansu sa cimerkom Radojkom, pa su mnogi pomno pratili razvoj njihovog odnosa.

Njihova veza našla se u centru pažnje i zbog spekulacija o mogućoj trudnoći. Naime, u više navrata se pričalo da su imali nezaštićene intimne odnose, dok je Radojka pred kamerama nekoliko puta iznosila sumnje da je u drugom stanju.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Iako je u pojedinim trenucima povlačila svoje tvrdnje, a potom ponovo pokretala ovu temu, neizvesnost je trajala sve dok voditelj Milan Milošević tokom jednog izdanja emisije "Pretres nedelje" nije uneo test za trudnoću.

Radojka je tada uradila test pred ostalim učesnicima, a rezultat je ubrzo otklonio sve nedoumice. Pojavila se samo jedna crta, što je značilo da nije trudna. Ovakav ishod kod pojedinih je izazvao razočaranje, dok je drugima doneo olakšanje.

Nakon ovog događaja, odnos Milana i Radojke počeo je da se menja, a njihova ljubavna priča ubrzo je doživela kraj. Njih dvoje su raskinuli, a danas, a više nisu u komunikaciji.

Kako je izgledao trenutak kada je Radojka saznala rezultat testa, ali i šta se sve dešavalo između nje i Milanа, pogledajte u nastavku.

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