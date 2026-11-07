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Glorija Jelovac, jedna je od učesnica ''Elite 10'', koja je svojim učešćem podigla veliku prašinu.

Nakon što je nedavno raskinula veridbu, a potom započela turbulentan odnos sa Borislavom Terzićem Terzom, ona je prekinula i druženje sa Laurom Prgomet, s kojom je nekada zajedno i živela, te je došlo do iznošenja prljavog veša.

Naime, na njenim starijim fotografijama, nastalim još pre desetak godina, može se videti kako je Glorija izgledala ranije.

I tada je imala plavu kosu, a njene crte lica, šminka i celokupan stil bili su drugačiji od onoga na šta je publika danas navikla.

Jaka šminka

Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima pozira sa crnom mačkom, ali i one nastale tokom jednog noćnog izlaska, na kojima nosi crni karmin i veoma jaku šminku.

Na njima se može primetiti da je nekada negovala prirodniji izgled, imala je tanje usne i drugačije oblikovane obrve.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac nekad i sad Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Glorija i Laura Prgomet, takođe učesnica "Elite 10", bile su drugarice, ali je u rijalitiju njihov odnos pukao.

Glorija je ispričala šta je najviše nervira do drugarice i koji je njen najveći problem u odnosu sa prijateljicama.

Učesnica Elite se cimerima požalila na Lauru i to što se ljubila sa Terzom.

Svađa s Laurom

- Laura ima fetiš da prijateljicama skida momke, a mislim da je to bolesno. Meni je žalosno što je devojka najlepša u kući, a takve stvari radi i dozvoljava sebi. Ona je došla do faze da sa njom niko ne želi ni da ima s*ks. Ja dok nisam rekla da sam zaljubljena nije joj bio interesantan, a sad se ljubi sa njim. Vidim kako vrckaju oko njega. Sva sreća pa nisam imala nešto više sa njim. Ja da sam neko g*vno terala bih inat i mogla bih da pričam i da se zezam, ali nisam - govorila je Glorija.

- Njoj je džaba lepota. Ona ne zna da koristi svoj potencijal. Kad je žena nedostižna bore se za to. Ona se ukanalila i nema joj spasa. Nju ni Duvan, ni Sava ne mogu da operu. Ona ovako nije loša, ali ne znam što to radi - dodala je Maja Marković.

- Kako nije loša kad to radi? Ajde kad to radi Slađi koju ne poznaje... Žalosno je jer je ona bila i sa mojim bratom, ovde mi spominje brata, tata, familiju, pa to je užas - nastavila je Glorija.

1/5 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Screenshot, Printscreen

Podsetimo, od kako je bivši verenik Glorije Jelovac diskvalifikovan iz rijlitija, ona je prodovodila vreme sa Terzom, a došlo je čak i do poljupc. Iako nisu ozvaničili vezu, razmenjivali su nežnosti i pričali javno o svom odnosu.

Laura je njena drugarica iz spoljnjeg sveta, te nije očekivala da će biti intimna sa njenim partnerom.

Kurir.rs/Telegraf.rs