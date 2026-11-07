DA JE ČOVEK NE PREPOZNA! Ovako je pre 10 godina izgledala Gorija uz Elite: Imala znatno tanje usne i drugačije obrve (FOTO)
- Glorija Jelovac, učesnica 'Elite 10', privukla je pažnju starim fotografijama na kojima izgleda znatno drugačije nego danas.
- U rijalitiju je puklo njeno prijateljstvo sa Laurom Prgomet, uz optužbe da se nabacivala Terzi
Glorija Jelovac, jedna je od učesnica ''Elite 10'', koja je svojim učešćem podigla veliku prašinu.
Nakon što je nedavno raskinula veridbu, a potom započela turbulentan odnos sa Borislavom Terzićem Terzom, ona je prekinula i druženje sa Laurom Prgomet, s kojom je nekada zajedno i živela, te je došlo do iznošenja prljavog veša.
Naime, na njenim starijim fotografijama, nastalim još pre desetak godina, može se videti kako je Glorija izgledala ranije.
I tada je imala plavu kosu, a njene crte lica, šminka i celokupan stil bili su drugačiji od onoga na šta je publika danas navikla.
Jaka šminka
Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima pozira sa crnom mačkom, ali i one nastale tokom jednog noćnog izlaska, na kojima nosi crni karmin i veoma jaku šminku.
Na njima se može primetiti da je nekada negovala prirodniji izgled, imala je tanje usne i drugačije oblikovane obrve.
Podsetimo, Glorija i Laura Prgomet, takođe učesnica "Elite 10", bile su drugarice, ali je u rijalitiju njihov odnos pukao.
Glorija je ispričala šta je najviše nervira do drugarice i koji je njen najveći problem u odnosu sa prijateljicama.
Učesnica Elite se cimerima požalila na Lauru i to što se ljubila sa Terzom.
Svađa s Laurom
- Laura ima fetiš da prijateljicama skida momke, a mislim da je to bolesno. Meni je žalosno što je devojka najlepša u kući, a takve stvari radi i dozvoljava sebi. Ona je došla do faze da sa njom niko ne želi ni da ima s*ks. Ja dok nisam rekla da sam zaljubljena nije joj bio interesantan, a sad se ljubi sa njim. Vidim kako vrckaju oko njega. Sva sreća pa nisam imala nešto više sa njim. Ja da sam neko g*vno terala bih inat i mogla bih da pričam i da se zezam, ali nisam - govorila je Glorija.
- Njoj je džaba lepota. Ona ne zna da koristi svoj potencijal. Kad je žena nedostižna bore se za to. Ona se ukanalila i nema joj spasa. Nju ni Duvan, ni Sava ne mogu da operu. Ona ovako nije loša, ali ne znam što to radi - dodala je Maja Marković.
- Kako nije loša kad to radi? Ajde kad to radi Slađi koju ne poznaje... Žalosno je jer je ona bila i sa mojim bratom, ovde mi spominje brata, tata, familiju, pa to je užas - nastavila je Glorija.
Podsetimo, od kako je bivši verenik Glorije Jelovac diskvalifikovan iz rijlitija, ona je prodovodila vreme sa Terzom, a došlo je čak i do poljupc. Iako nisu ozvaničili vezu, razmenjivali su nežnosti i pričali javno o svom odnosu.
Laura je njena drugarica iz spoljnjeg sveta, te nije očekivala da će biti intimna sa njenim partnerom.
Kurir.rs/Telegraf.rs