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Detalji privatnog života učesnice rijalitija Glorije Jelovac obelodanila je Laura Prgomet, a pre nego što je i sama iznela potresnu ispovest, Glorija je tokom emisije "Pitanja novinara" progovorila i o sukobu sa Laurom.

Nije krila koliko ju je povredio postupak osobe kojoj je verovala i koju je prihvatila, kako je rekla, kao rod rođeni.

- Mislim da je to neki očajnički potez, nije imala ništa više da kaže za mene, pa udara na porodicu. Ja sam osetljiva kada se spominje moja porodica, to je normalno. Naravno da me je povredilo jer sam ja nju dovela u svoju porodicu, vodila je na slave, mislim da je to bilo baš ružno sa njene strane. Upoznala je većinu moje familije i nije u redu da to sada pokreće - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Screenshot, Printscreen

Ona je, potom, otkrila da Laura nema kompletne informacije o njenom životu, već samo površne detalje koje joj je poveravala u trenucima slabosti:

"Počele su da mi se vraćaju slike"

- Nema ona sada puno informacija, zna nešto površno jer sam znala nekada da joj se požalim. Dok sam je tešila, ja sam joj ispričala neke svoje situacije... Nisam se ja rasplakala što ona zna nešto, nego kada je počela pričati o tome, počele su da mi se vraćaju slike - objasnila je.

Glorija je progovorila i o korenima porodičnih problema i detinjstvu, te priznala da su neprijatnosti počele da je prate dok je bila jako mala, nakon razvoda njenih roditelja i preseljenja iz Beograda.

"Blia sam maltretirana jer sam došla iz druge države"

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Sada kada bih počela da pričam, mogla bih da pričam čitavu noć. Nije mi u cilju i interesu da dovedem svoje roditelje u neku neugodnu situaciju, da se neko kući crveni... Počelo je sve od tog razvoda, gde sam ja iz Beograda se sa majkom doselila u Hrvatsku. Već od prvog razreda osnovne škole bila sam maltretirana jer sam došla iz druge države. I uglavnom, takvo je vreme bilo... Ja nemam oslonac, nemam na koga da se oslonim, osim na samu sebe. Ja sam iz svega lošeg što sam doživela, izvukla nešto pozitivno i to me je ojačalo i izgradilo kao osobu - kazala je ona.

Novinar Darko Tanasijević se u emisiji dotakao i najtežih optužbi koje je Laura iznela - da je Glorija bila u emotivnoj vezi sa zauzetim muškarcem. Ona je te navode odlučno demantovala i objasnila o kome je zapravo reč:

- Ne, ona je to rekla za sebe. Ja sam imala dečka iz Rijeke, čovek nije oženjen. Ima dvoje dece, ali nije u braku, nije bio tada sa tom devojkom... Živeo je kasnije sa mnom - rekla je ona.

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