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Na imanju u Šimanovcima iz dana u dan je sve napetije, a Ivan Marinković  je tokom današnje ankete, u kojoj su takmičari otkrivali ko je po njihovom mišljenju najpožrtvovaniji u kući, rešio da nastavi "rat" sa mnogim učesnicama.

Prvo je reč dobila Anđela Đuričić koja je navela kao najpožrtvovanije Miljanu, Sandru i Aleksandu i to iz posebnog razloga:

- Ja ću navesti majke, to su Miljana Kulić, Sandra i Aleksandra Jakšić. Sve tri su samohrane majke. Miljana se žrtvovala kada je upoznala sina sa Ivanom. Ne može njega Miljana da podstakne da ima osećaja za svoje dete - iznela je Anđela.

Ivan nije časio časa, već je odmah usledio žestok odgovor od njega:

- Mene moj sin voli najviše na svetu. Ne možeš da je navedeš kao požrtvovanu, jer si za nju govorila da je najgora na svetu - dodao je Ivan, a onda se ubacila i Miljana:

Miljana: Ne postojiš za mene

Žestok sukob Miljane i Ivana u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Ne zanimaš me, ne postojiš za mene - dodala je Miljana Kulić.

- Mene nemoj da provlačiš. ne diram te, ne diraj me. Čak si mi bila i simpatična. Treba da povedeš računa o svom oblačenju. Ja sam zgodna, ja mogu da obučem šta hoću. To su ti profili, dvorske lude - rekla je Maja Marković.

- Ličila si na prostituku sa Ibarske magistrale - rekla je Kulićeva.

Ivan: Izgubila je 150.000 evra na kocki

- Kad dođe kod mene odere me za 3000 evra. Izgubila je 150.000 evra na kocki. Dođe i pita "Ivane, kome ćeš da ostaviš taj stan?". Ja kažem da ću da ostavim svoj stan. Sad ću da je tužim, šest godina im idem na noge dole - nastavio je Marinković.

Ivan je potom nastavio da otkriva detalje o Miljani Kulić:

- Pokazala mi je snimak gde je dobila 15 miliona i rekla da je to dobila prošle godine sa Zolom. Marija me sutradan zove i pita ima li Miljana para, kaže "Ona je juče dobila 15.000 evra". Ja uzmem telefon i pogledam. To je bilo u mojoj ulici. U Nišu joj je zabranjeno da igra, pošto je sve uradila na foru. Taksista nije hteo da je primi u taksi. Što se Anđele tiče, p*pušiš mi k*rac - završio je Ivan.

Ovako su nekad izgledli Ivan i Miljana dok su bili u ljubavi:

Miljana Kulić ljubi Ivana Marinkovića Foto: Printsceen

- Mama, ispričaj apsolutno sve. Ispričaj ko me je zvao na finale, ko mu je nosio stvari - dodala je Miljana.

- Što se tiče ranca od prošle godine, uzela je ranac. Došla i rekla "Izvinite, ovo je moja mama kupila danas. Željku ne odgovara. Možete li da mi vratite pare?". Ljudi vratili kamere, voideli da je marnula - otkrio je Ivan.

Detaljnije pogledajte u prilogu ispod:

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28:13
STARS 635 07.11.2026. Izvor: Kurir TV