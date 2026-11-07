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Tokom današnje ankete u "Eliti 10" pljuštale su ozbiljne optužbe i teške reči, a sukob između Slađe Poršeline i Ivana Marinkovića dobio je svoj epilog.

Takmičari su imali zadatak da istaknu tri najpožrtvovanije osobe na imanju, a ovonedeljni vođa Slađa Krnjajić dala je reč Slađi Poršelini, a onda se umešao Marinković:

"Hoćeš da pustim glasovne poruke?"

1/4 Vidi galeriju Sukob Slađe Poršeline i Ivana Marinkovića u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Slađo, je l' se sećaš glasovnih od letos? Hoćeš da pustim to? - rekao je Marinković.

- Sećam se. Ja te muvala, pusti slobodno - rekla je Slađa.

- Kada je Slađa videla Elitu, rekla mi je "Ivane, jedva čekam da zajedno brinemo o Eliti". Pustite poruke - dodao je Marinković.

- Nisi me muvao. Moram da priznam da me gledaš kao drugaricu - odgovorila mu je ona, pa joj je Ivan odbrusio:

- Gledam te kao šklopociju - nastavio je Ivan, a onda je Poršelina dala svoj odgovor na zadatu anketu, a njene reči se Marinkoviću nikako nisu dopale:

Slađa: Ivanu je problem kad navedem Miljanu

1/4 Vidi galeriju Žestok sukob Miljane i Ivana u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Na prvom mestu je Miljana Kulić. Dolazi da zaradi za svog dečaka. Moram da navedem Slađu Krnjajić. Smatram da podnosi veliku žrtvu. Imala si katastrofalne postupke. Treća osoba je Sandra Obradović. Ona je žena, majka, kraljica. Majke treba da znaju da su majke i da se ponašaju kao Sandra Obradović. Ivanu je problem kad navedem Miljanu, majku njegovog deteta - dodala je Slađa.

-Za kraj, j*bem ti mamu po sred p*čke. J*bem ti i tatu i mamu, dr*ljo r*spala - vikao je ove sramotne reči Ivan.

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