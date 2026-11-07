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Odnos Terze i Glorije Jelovac poslednjih dana prolazi kroz brojne turbulencije, a njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost. Nakon što se Terza zbližio sa Laurom Prgomet, razmenio poljupce sa njom i uputio teške reči Gloriji, ona je poručila da više ne želi nikakvu bliskost sa njim. Ipak, čini se da je promenila mišljenje.

Naime, izgleda da su oboje pogazili dogovor da će ubuduće biti samo prijatelji, budući da su ponovo završili zajedno u krevetu.

Ponovo završili zajedno u krevetu

Terza i Glorija legli su jedno pored drugog, a Glorija je tom prilikom bila samo u donjem vešu. Iako su prethodnih dana imali brojne nesuglasice, njih dvoje očigledno nisu uspeli da održe distancu koju su prethodno dogovorili.

1/6 Vidi galeriju Odnos Terze i Glorije poslednjih dana prolazi kroz brojne turbulencije, a njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost. Nakon što se Terza zbližio sa Laurom Prgomet, razmenio poljupce sa njom i uputio teške reči Gloriji, ona je poručila da više ne želi nikakvu bliskost sa njim Foto: Prinstcreen

„Treba malo da smršaš, inače ćeš biti otpisan. Sad ću te mrširati iz kreveta. Hajde, mrš napolje“, poručila je Glorija Terzi.

Glorija prošla kroz pakao

Podsetimo, detalji privatnog života učesnice rijalitija Glorije Jelovac obelodanila je Laura Prgomet, a pre nego što je i sama iznela potresnu ispovest, Glorija je tokom emisije "Pitanja novinara" progovorila i o sukobu sa Laurom.

Nije krila koliko ju je povredio postupak osobe kojoj je verovala i koju je prihvatila, kako je rekla, kao rod rođeni.

- Mislim da je to neki očajnički potez, nije imala ništa više da kaže za mene, pa udara na porodicu. Ja sam osetljiva kada se spominje moja porodica, to je normalno. Naravno da me je povredilo jer sam ja nju dovela u svoju porodicu, vodila je na slave, mislim da je to bilo baš ružno sa njene strane. Upoznala je većinu moje familije i nije u redu da to sada pokreće - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Screenshot, Printscreen

- Sada kada bih počela da pričam, mogla bih da pričam čitavu noć. Nije mi u cilju i interesu da dovedem svoje roditelje u neku neugodnu situaciju, da se neko kući crveni... Počelo je sve od tog razvoda, gde sam ja iz Beograda se sa majkom doselila u Hrvatsku. Već od prvog razreda osnovne škole bila sam maltretirana jer sam došla iz druge države. I uglavnom, takvo je vreme bilo... Ja nemam oslonac, nemam na koga da se oslonim, osim na samu sebe. Ja sam iz svega lošeg što sam doživela, izvukla nešto pozitivno i to me je ojačalo i izgradilo kao osobu - kazala je ona.