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Svakodnevno gledamo turbulentan odnos Sanje Grujić i Marka Stefanovića. Sanjina majka, Danijela se često oglašava budući da njihov raskid prate beskrupuluzne uvrede i jezive optužbe. Ovoga puta, Danijela je poslala emotivnu poruku.

Novo oglašavanje Sanjine majke

Majka učesnice Sanje Grujić ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta emotivnom porukom posvećenom svojoj ćerki.

Naime, Danijela je objavila na društvenoj mreži Instagram sliku sa dirljivom porukom:

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

- Želim ti da uvek imaš dovoljno hrabrosti da se okreneš i odeš od svega što ti ne donosi mir, što ti oduzima smeh i zbog čega zaboravljaš koliko vrediš - glasila je poruka.

Nakon raskida usledio pakao

Podsetimo, Sanja Grujić i Marko Stefanović su se svojeveremeno upoznali u "Eliti", a njihova ljubav nastavila se i napolju, gde su započeli zajednički život u Sremskoj Mitrovici. Tokom svoje četvorogodišnje veze oni su isticali da je njihov odnos pun ljubavi i poštovanja, te da uživaju u zajedničkom životu.

Ipak, nakon raskida isplivale su tvrdnje o prevarama, ali i porodičnom nasilju. Sanja je optužila Marka da je bio nasilan prema svojoj majci, ali i prema njoj u više navrata.

Marko je ove navode negirao, ali je istakao i da Sanjini porodični odnosi nisu idealni. On je izneo brojne tvrdnje na račun njene porodice, bez obzira na to što je sa njima delio zajednički život.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

Osim toga, Marko je izneo i optužbe na račun Sanjinog morala, te istakao da sumnja u njenu čast.

Buduću da su oboje još uvek u Beloj kući, njihov odnos iz dana u dan prolazi kroz različita iskušanja, a da li će ostati u sukobu do kraja, ostaje da vidimo.