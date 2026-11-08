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Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza nikako da ozvaniče svoj odnos.

Glorija je bila van sebe kada se njena drugarica Laura Prgomet poljubila sa njim, a sada je Terzić otkrio šta njega koči da uplovi u vezu.

"Žena je budala i iznosi gluposti"

- Ove tvoje su baš imale super prošlost. Mene si našao je**ti u mozak. Bolje da me od*ebeš nego da mi prilaziš i nudiš kombinacije - rekla je Glorija.

- Bolje to nego veza. Baš zato što nisu imale dobru prošlost, zato se toga i plašim - rekao je Terza.

- Žena je budala i iznosi gluposti. Družila sam se sa njom tri nedelje. Mene nervira što ti mene ponižavaš - rekla je Glorija.

- Ti se meni jedina sviđaš u kući. Imaš lepe oči, osmeh i sve - rekao je Terza.

- Zašto onda veruješ onoj budali - rekla je Glorija.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

"Hoću da ti se opravdam"

Glorija je dala sve od sebe da demantuje sve tvrdnje svoje drugarice Laure.

- Ja ti neću ljubomorisati, neću te pratiti, boli me briga. Mi nismo drugarice ovako, mi smo rijaliti drugarice - dodala je Glorija.

- Ako si razbijala kola i radila sve što je rekla, onda si ti bolesna - prekinuo je Terza.

- To ću ti ispričati. Hoću da ti se opravdam. Ona je načula neke priče pa lupeta - dodala je Glorija.

- Da si radila one stvari za pare - nastavljao je Terzić.

- Nikada, ali nikada, nikada u životu. Niti sam niti ću ikada. Moj ego meni to dozvolio, ja ovako bahata. Da sam htela radila bih to odavno, a ne bih krvavo zarađivala hiljadu evra - govorila je Glorija.