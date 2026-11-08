"NIKADA, ALI NIKADA TE STVARI NISAM RADILA ZA PARE" Glorija dala sve od sebe da demantuje Laurine tvrdnje, Terza priznao čega se plaši
- Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza i dalje ne ozvaničavaju odnos, iako je on poručio da mu se ona jedina sviđa u kući.
- Terza kaže da ga koči Glorijina prošlost, dok ona tvrdi da su optužbe njene drugarice Laure Prgomet izmišljene.
- Glorija je pokušala da se opravda i negira priče da je radila za pare ili razbijala kola.
Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza nikako da ozvaniče svoj odnos.
Glorija je bila van sebe kada se njena drugarica Laura Prgomet poljubila sa njim, a sada je Terzić otkrio šta njega koči da uplovi u vezu.
"Žena je budala i iznosi gluposti"
- Ove tvoje su baš imale super prošlost. Mene si našao je**ti u mozak. Bolje da me od*ebeš nego da mi prilaziš i nudiš kombinacije - rekla je Glorija.
- Bolje to nego veza. Baš zato što nisu imale dobru prošlost, zato se toga i plašim - rekao je Terza.
- Žena je budala i iznosi gluposti. Družila sam se sa njom tri nedelje. Mene nervira što ti mene ponižavaš - rekla je Glorija.
- Ti se meni jedina sviđaš u kući. Imaš lepe oči, osmeh i sve - rekao je Terza.
- Zašto onda veruješ onoj budali - rekla je Glorija.
"Hoću da ti se opravdam"
Glorija je dala sve od sebe da demantuje sve tvrdnje svoje drugarice Laure.
- Ja ti neću ljubomorisati, neću te pratiti, boli me briga. Mi nismo drugarice ovako, mi smo rijaliti drugarice - dodala je Glorija.
- Ako si razbijala kola i radila sve što je rekla, onda si ti bolesna - prekinuo je Terza.
- To ću ti ispričati. Hoću da ti se opravdam. Ona je načula neke priče pa lupeta - dodala je Glorija.
- Da si radila one stvari za pare - nastavljao je Terzić.
- Nikada, ali nikada, nikada u životu. Niti sam niti ću ikada. Moj ego meni to dozvolio, ja ovako bahata. Da sam htela radila bih to odavno, a ne bih krvavo zarađivala hiljadu evra - govorila je Glorija.