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Filip Đukić javno je komentarisao svoje cimere Anđelu Đuričić i Stefana Karića.

"Vidim sličnosti u ponašanju"

Đukić je komentarisao njihov lik i delo, te se osvrnuo na njihov odnos.

- Vidim neke sličnosti u njihovom ponašanju. Smireni su, ne reaguju na neke provokacije, ali reaguju kada vide neku lošu nameru. Cenim njihove promene u vezi rijalitija. Ne dopada mi se što ih ljudi gledaju kroz neke situacije iz prethodnih sezona. Ne vidim između vas nikakvu emociju. Vidim obazrivost, oprez i neko poštovanje. Ne vidim da se muvate i flerfujete. Ne vidim animozitet - rekao je Đukić, pa dodao:

"Voleo bih da imam njegovu crtu"

Filip je javno priznao da bi u nekim segmentima voleo da ima Karićeve osobine.

Stefan Karić i Anđela  Foto: Petar Aleksić

- Što se tiče Karića imamo bolji odnos. Mislim da sam rekao da mi se dopada tvoje učešće. Voleo bih da imam njegovu crtu da znam kada treba da stanem. Ja sebe uvaljujem u problem iz nedelje u nedelju. Anđelino učešće mi se dopada. U ovoj nominaciji ostavljem Anđelu. Imam potrebu da stanem uz nju. Nikada neću da je koemntarišem i da vidim nešto loše. Bolji odnos imam sa Karićem, ali zbog Galeta ostavljam Anđelu. - rekao je Đukić.

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Stefan Karić Izvor: Kurir