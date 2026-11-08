"NAZIVALA GA JE NASILNIKOM, NJEGOV INCIDENT KORISTILA..." Osman Karić progovorio o Anđeli Đuričić: Nije Stefan ljut što mu je prozivala oca...
- Osman Karić tvrdi da Stefan nije ljut zbog pominjanja oca, već zato što ga je Anđela prvo branila, a kasnije nazivala nasilnikom.
- Filip Đukić kaže da ne vidi emociju ni flert između Stefana i Anđele, već samo oprez i međusobno poštovanje.
Osman Karić oglasio se na društvenim mrežama povodom odnosa svog sina Stefana Karića i Anđele Đuričić.
Već danima su njih dvoje jedna od glavnih tema desete sezone Elite, a sada je Osman javno otkrio zašto njegov naslednik ima otpor prema cimerki.
"Nazivala ga je nasilnikom"
Na društvenim mrežama Karić je obrazložio mišljenje svog sina kada je u pitanju Anđela sa kojim ga stalno povezuju.
- Nije Stefan ljut zato što mu je prozivala oca, jer je na to imala pravo tada i njegov otac nju prizivao. Već je ljut zato što ga je na neki način podržavala i branila, tapšala po ramenu i bila uz njega kao i mnogi drugi u spoljnim svetovima kada se sam incident desio, a i posle njega. Dok je kasnije u tu situaciju, incident od spolja, koristila u svoju korist, gde ga je nazivala nasilnikom - napisao je Osman pa dodao:
- Zato se on sad pita, kada je bila iskrena? Tada kada ga je tesila i bila uz njega... ili kasnije u Eliti 8, gde ga nije štedela u prozivkama u vezi istog slučaja.
Đukić o odnosu Karića i Anđele
Filip je za crnim stolom otkrio svoje mišljenje i priznao da li je primetio međusobni flert.
- Vidim neke sličnosti u njihovom ponašanju. Smireni su, ne reaguju na neke provokacije, ali reaguju kada vide neku lošu nameru. Cenim njihove promene u vezi rijalitija. Ne dopada mi se što ih ljudi gledaju kroz neke situacije iz prethodnih sezona. Ne vidim između vas nikakvu emociju. Vidim obazrivost, oprez i neko poštovanje. Ne vidim da se muvate i flerfujete.
- Što se tiče Karića imamo bolji odnos. Mislim da sam rekao da mi se dopada tvoje učešće. Voleo bih da imam njegovu crtu da znam kada treba da stanem. Ja sebe uvaljujem u problem iz nedelje u nedelju. Anđelino učešće mi se dopada. U ovoj nominaciji ostavljem Anđelu. Imam potrebu da stanem uz nju. Nikada neću da je komentarišem i da vidim nešto loše. Bolji odnos imam sa Karićem, ali zbog Galeta ostavljam Anđelu - rekao je Đukić.