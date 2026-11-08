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Osman Karić oglasio se na društvenim mrežama povodom odnosa svog sina Stefana Karića i Anđele Đuričić.

Već danima su njih dvoje jedna od glavnih tema desete sezone Elite, a sada je Osman javno otkrio zašto njegov naslednik ima otpor prema cimerki.

"Nazivala ga je nasilnikom"

Na društvenim mrežama Karić je obrazložio mišljenje svog sina kada je u pitanju Anđela sa kojim ga stalno povezuju.

- Nije Stefan ljut zato što mu je prozivala oca, jer je na to imala pravo tada i njegov otac nju prizivao. Već je ljut zato što ga je na neki način podržavala i branila, tapšala po ramenu i bila uz njega kao i mnogi drugi u spoljnim svetovima kada se sam incident desio, a i posle njega. Dok je kasnije u tu situaciju, incident od spolja, koristila u svoju korist, gde ga je nazivala nasilnikom - napisao je Osman pa dodao:

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

- Zato se on sad pita, kada je bila iskrena? Tada kada ga je tesila i bila uz njega... ili kasnije u Eliti 8, gde ga nije štedela u prozivkama u vezi istog slučaja.

Đukić o odnosu Karića i Anđele

Filip je za crnim stolom otkrio svoje mišljenje i priznao da li je primetio međusobni flert.

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

- Vidim neke sličnosti u njihovom ponašanju. Smireni su, ne reaguju na neke provokacije, ali reaguju kada vide neku lošu nameru. Cenim njihove promene u vezi rijalitija. Ne dopada mi se što ih ljudi gledaju kroz neke situacije iz prethodnih sezona. Ne vidim između vas nikakvu emociju. Vidim obazrivost, oprez i neko poštovanje. Ne vidim da se muvate i flerfujete.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

- Što se tiče Karića imamo bolji odnos. Mislim da sam rekao da mi se dopada tvoje učešće. Voleo bih da imam njegovu crtu da znam kada treba da stanem. Ja sebe uvaljujem u problem iz nedelje u nedelju. Anđelino učešće mi se dopada. U ovoj nominaciji ostavljem Anđelu. Imam potrebu da stanem uz nju. Nikada neću da je komentarišem i da vidim nešto loše. Bolji odnos imam sa Karićem, ali zbog Galeta ostavljam Anđelu - rekao je Đukić.