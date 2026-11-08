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Iako je i sama priznala da postoji zaljubljenost kada je reč o njoj i Borislavu Terziću Terzi, Glorija Jelovac je rešila da otvori dušu o svemu što se dešava na imanju u Šimanovcima, te je bila iskrenija nego ikad do sad.

Gostujući u emisiji "Ispovesti sa Carem", Aneli Ahmić i Filip Car su postavljali Gloriji sva ona pitanja koja zanimaju svakog ko prati "Elitu 10".

Aneli Ahmić Filip Car Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Postoji zaljubljenost, to je očigledno. Mislim da on nije zaljubljen kao ja. Postoji šansa da uđemo u odnos. Ne znam kakav će taj odnos biti. Oboje smo impulsivni, temperamnentni - počela je Glorija o ovoj temi.

- Da li postojalo nešto sa Terzom dok Marko nije ušao? - glasilo je pitanje.

"Time me je kupio"

-Mi smo se družili. On je jedini koji je stao u moju odbranu. Time me kupio na početku. Poštovala sam to, ali na prijateljski način. Nisam ga gledala ni na jedan drugi način. Kada sam videla da se to pričalo po kući, ja sam se povukla. Znala sam da će Marko ući, nisam znala kad. Mislila sam da neće ni ući - rekla je onal, pa nastavila:

"Posle onoga sa Laurom se ne ljubimo"

1/4 Vidi galeriju Glorija Jelovac u Eliti 10: Ispovesti sa Carem Foto: Printscreen Pink

- Sinoć smo bili u dobrim odnosima. Posle onoga sa Laurom se ne ljubimo. Ja osećam nešto, zato sam i tu. Kad smo sami priča mi nešto. Vidim po njemu da je iskren. Ne znam zbog čega to radi, kad ustane za crnim stolom i izvrerđa me. Verujem u ljubav, pa čak i u rijalitiju - istakla je Glorija.

- Da li te remeti Sofijin ulazak? - pitala je Aneli.

- Ne. Iskreno, ne. Ni malo. Mislim da ona uđe, da bi se oni sigurno spojili, ali da bi to puklo. Ona bi to namerno radila. Zbog toga bi i ušla - iznela je Glorija.

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