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Odnos Jovane Cvijanović i Marka Janjuševića Janjuša pratile su brojne priče, posebno tokom njenog boravka u rijalitiju, a ona je sada odlučila da predoči javnosti konkretne dokaze, te je pustila glasovnu poruku koju je svojevremeno dobila upravo od njega.

Prema njenim rečima, u pitanju su poruke iz avgusta meseca, za koje smatra da pokazuju da priča o navodnom proganjanju nije predstavljena na pravi način.

- Pričao je da sam ga uhodila, svašta se pričalo, da je on mene prijavio, evo ja ću pustiti glasovnu poruku njegovu, poruke su od prvog avgusta kada sam mu rekla da - rekla je Jovana gostujući na RED televitiji, a potom je emitovana Janjuševa glasovna poruka:

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen Pink

- Ne juriš ti mene i ne proganjaš me da bih ti se ja nešto tripovao, si ti luda čoveče?! Ništa bre, sve je okej - čulo se u glasovnoj poruci koju joj je navodno poslao Janjuš.

Nakon što je pustila snimak, Jovana je počela svoju stranu priče, tvrdeći da joj je žao što tokom boravka u rijalitiju nije sačuvala sve prepiske koje bi, kako smatra, potvrdile njene reči:

Otkrila šta ju je pitao

- Da, sve te laži koje su pričane unutra...Meni je žao što nisam ostavila prepiske i dokaze u moju korist, nisam želela da to radim. I onda kada sam izašla i vratila poruke, njoj sam poslala, ona se šokirala. Ovo nije ovako predstavljeno! Ne znam iz kog razloga je to uradio. Ja nisam ništa slagala...On je mene na kraju pitao: "Da li je istina da sam tražio od tebe novac, karticu", ja sam rekla da neću da se mešam, i rekla sam onda: "Nije istina ništa", kada sam izašla, i Boginja je devojka videla, da sam pričala istinu - rekla je Jovana.

O njihovom odnosu

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

Tokom razgovora voditeljka je želela da sazna da li Jovana smatra da Janjuš zna da ona govori istinu, kao i da li su njegove sumnje povezane sa njenim ranijim komentarima o odnosu Sandre i Mateje. Jovana je istakla da je uverena da Janjuš zna šta se zaista dogodilo, a zatim je otkrila i detalje njihovog odnosa iz perioda kada su boravili u Beloj kući.

- On je siguran i zna da se tu nešto desilo i zna da ja nikada ne lažem. On je bio sa Vanjom, ja sam bila u izolaciji, on je meni spremio da jedem tada. On je spustio loptu sa mnom. Svaljuju da sam htela da mu napakostim time što sam rekla - dodala je Jovana.

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