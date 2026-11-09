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Aktuelni učesnici "Elite" Aneli Ahmić i Filip Car su tokom emisije "Ispovesti sa Carem" razgovarali sa Glorijom Jelovac koja je otvorila dušu i progovorila o svom teškom detinjstvu.

- Otac i majka su mi živeli u Beogradu. Imali su loš brak i odlučili su da se razvedu. Brak je bio katastrofalan, vređanje, lomljava... Brat i sestra su ostali u Beogradu, jer su išli u školu. Majka je uzela mene i otišla kod svojih u Karlovac. U školi sam doživljavala nasilje. Samo sam ja bila rođena u Beogradu. Deca su mi svašta govorila. Moja mama je odmah našla drugog, pa mi se rodio i drugi brat. To nije prošlo sve dok se nisam doselila u Rijeku. Pričala sam mami, ali niko nije reagovao. Bilo je i fizičkog nasilja i psihičkog. Da bi situacija bila još gora, brat mi se razboleo. Umalo je umro. Mama je dobijala panične napade, pa sam ćutala o tome šta sam preživljavala u školi - započela je priču Glorija.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- U kakvim si odnosima bila sa očuhom? - usledilo je pitanje.

- Ok, ali nije to to. Sva pažnja je bila usmerena ka mlađem bratu. Ja sam se osećala kao višak, bila sam povučena. Nisam ni pričala u kući. S biološkim ocem se nisam dugo čula. Skup je bio i poziv. Samo je očuh radio. Ja nisam išla na izlete, moji nisu mogli to da plate. Nisam imala ni užinu u školi. Moji roditelji su iz inata branili da se čujemo ja i braća. Ja sam doživela olakšnje kada sam otišla sa mamom. Došla sam na neko drugo mesto. Tamo su mi bili baka i deda, ali, bile su druge situacije. Ja sam bila tužno dete - nastavila je Glorija

Bila u vezi sa dečkom koji ima dete

- Da li je disfunkcionalno biti u braku da deca gledaju haos, tuču, nered? - glasilo je sledeće pitanje.

- Smatram da dete veće traume doživi kada to sluša. Slušala sam svađe mog oca i maćehe, ali i majke i očuha. Kad budem imala dete, neću da ga dovedem u situaciju da gleda kako se svađamo. Bila sam u vezi sa dečkom koji je imao dete, ali se nikad nisam svađala pred detetom. Ne želim da to dete prolazi ono što sam ja prolazila - istakla je ona.

- Ona je rekla da je odrasla u zdravoj porodici. Šta ti je Laura pričala o svojoj porodici? - glasilo je sledeće pitanje..

- Zaista ne znam. Ja ne pitam dok meni neko to ne kaže, nije kulturno. Nije na meni da pričam o tuđim porodicama. Nju je mama zvala možda jednom dok smo živele zajedno. To je sve prenapumpano. Ona je čula neke priče, ja sam ponavljala ono što je ona govorila. Naše prijateljstvo nije bilo čvrtso i jako - iznela je Glorija.

- Naravno da ne. Ja ne mogu nikome umanjiti njegovu traumu. Ja sam svoju traumu izlečila, ali zabolelo me je to kad sam slušala. Ja nisam loše zbog toga. Mene je to ojačalo i učinilo me boljom osobom - dodala je Glorija.

Lovu zaradula u kazinu

Ipak, ona je otkrila da je uspela samu sebe da izvuče iz teške materijalne situacije: