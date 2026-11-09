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Borislav Terzić Terza priznao je da prema cimerki iz "Elite 10" Gloriji Jelovac ima jake emocije koje više ne može da kontroliše. I njegov prijatelj Stefan Karić je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem rekao da je Terza odlepio za Glorijom.

Terza je sve izneo u intervjuu sa voditeljem, istakao da ga Glorija nenormalno privlači, ali i da se bori protiv svojih osećanja zbog raznih priča koje o njoj kruže.

- Ne znam ni ja, bogami. Iskreno, borim se. Mislim, borim se. Iskreno ti kažem, sve mi je draža i draža. Isto, znaš šta mi se dešava? Sve te neke stvari koje radim, možda su način da bežim od onoga stvarnog što može da se desi. Možda se desi da budemo zajedno. Ono što meni negde smeta jesu te neke stvari koje pričaju o njoj. Mislim, ništa nije potvrđeno, niko to nije potvrdio, ali te neke priče. Užasno mi je da slušam takve stvari, a opet ulazim u neki odnos koji može da bude jako turbulentan. S druge strane, uvlači mi se pod kožu. Sve mi je draža i draža, njen osmeh… Generalno mi se uvek dešavalo da mi neko postane jako drag i da volim da provodim vreme s njim, a s njom volim da provodim vreme - rekao je Terza.

1/6 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Prinstcreen

Terza je ispričao i kako izgleda njihov odnos.

- Mi se tu često malo poljubimo, malo zadirkujemo, kao mačka i miš. Posvađamo se, pa se odmah pomirimo. Ne prelazimo neke granice, ali ona u meni budi neki živac, nešto divlje. Puls mi podigne, sve ode u crveno. Vidim da radi na mene. Ne možeš ti da budeš toliko iznerviran zbog nekoga ko ti ništa ne znači - ispričao je u intervjuu sa Darkom Tanasijevićem.

Teeza je istakao da i pored ogromne privlačnosti, on mora da bude na oprezi.



