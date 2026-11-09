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Novo pismo Velikog šefa koje je stiglo takmičarima u Beloj kući u Šimanovcima donelo je i nova pravila. Ukućani su se u najkraćem roku okupili za crnim stolom, a prošlonedeljni vođa Slađa Krnjajić pred svima je pročitala zvaničnu poruku:

- Većinom vaših glasova pobedio je Mahir, i on će biti vođa. Važno je da razume pravila ponašanja, pozdrav, Veliki šef - pisalo je.

Nakon pročitane odluke, novoizabrani vođa Mahir se odmah obratio cimerima i najavio narednu podelu budžeta bez ulepšavanja:

1/6 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Kurir

"Ja ne mogu protiv sebe"

- Zdravo svima, pokušaću biti otvoren totalno prema svima, videćemo kako ćete to podneti, neću vas na silu usravati, ali ću neke posrati po glavi danas. Ja ne mogu protiv sebe, ko je loš loš je. Ja sam čovek koji je spontan, ići će sve spontano. U glavi mi je samo ko će dobiti velike budžete, a mali će ići spontano.

Poslednje izbacivanje

Podsetimo, poslednji takmičar koji je napustio Elitu 10 bio je Karlo Ječminek, a njegov odlazak iz Bele kuće zaprepastio je i takmičare.

Pobedu u igrici je tada odnela Kristina Petrović, nakon čega je voditelj saopštio konačne rezultate glasanja publike: "Draga Elito, možete da priđete da se pozdravite, jer ovog jutra, Elitu 10 napušta Karlo Ječminek."

Foto: Printscreen

Nakon što se pozdravio sa cimerima i napustio imanje, Karla je u studiju dočekala voditeljka Dušica Jakovljević.

Na njeno pitanje kako se oseća, Ječminek je priznao da ga je odluka gledalaca iznenadila:

- Pa malo iznenađenje, da... Nisam očekivao, iskreno, nisam. Mislim da je to zbog moje ugašenosti, bio sam u depresivnoj fazi, ali nisam smatrao da ću pre nekih izaći. Mnogo sam očekivao sam od sebe, a nisam uspeo da dokažem to ljudima, a i zbog mog odnosa sa Urošem.

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