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Učesnici Elite danas biraju najkoristoljubljivije osobe. Prvi je svoj stav iskazao Ivan Marinković.

- Anđela je najkoristoljubljivija osoba ovde. Koristi najslabije osobe ovde, kako bi ih koristila. Gleda samo korist. Druga osoba je Jasenka - rekao je Ivan.

- Car je na prvom mestu. Iz koristi je sa Aneli. Mislim da je koristio Anđelu u tom druženju. Koristi sve čari te veze da bi bio prva tema. Onda kada shvati da je ne voli, onda ga boli želudac. Na drugom mestu je Aneli. Pokazala je to za četiri godine. Koristi ljude da bi opravdala neke svoje postupke i neke stvoje spletke. Zbog niskih strasti i prve teme - rekao je Dača.

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Snimak Bake Praseta Izvor: Kurir