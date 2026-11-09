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Sofija Janićijević oglasila se nakon što ju je Borislav Terzić Terza pominjao u Eliti 10 i govorio o njenoj prošlosti i aferi sa Danetom (70).

Ona je najavila ulazak u rijaliti.

Sofija je bivšem partneru žestoko odgovorila, govoreći o njegovom očinstvu.

- Slatko sam se nasmejala. Svašta bih imala da kažem, ali damama ne priliči da spuštaju nivo. Samo da podsetim javnost - on je dve godine pre mene bio učesnik i bio je potpuno NN lice. NN lice! Niko nije znao ko je on dok se ja nisam pojavila, i tek tada je postao Terza. Tako da zaista nema potrebe da spominje moje veličanstveno ime i da mi daje znakove kroz prozivke ne bi li provocirao moj ulazak - poručila je Sofija i dodala:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Ući ću onda kada se najmanje bude nadao, a on će, bez obzira na to što je postao Terza, ostati i moj dostavljač i biti u nastavku. Ljubim vas sve, ekipo! I kupite kokice i uživajte uz „Elitu“ koja sledi.

Terza o ćerki i Milici Veličković

Podsetimo, Terza je rekao da zbog bivše verenice i ćerkice ima veću odgovornost ove sezone.

"Ove sezone vodim računa, dete raste, moja Milica, ja ću je uvek zvati moja, ona se zaposlila na televiziji, da joj kažu vidi ovaj tvoj majmun šta radi".

1/6 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Prinstcreen

Pored obraćanja bivšoj verenici, Terza se osvrnuo i na svoj trenutni odnos sa Glorijom Jelovac, sa kojom provodi dosta vremena u rijalitiju, istakavši da mu takva relacija trenutno najviše odgovara:

"Sa Glorijom se družim, veruj mi da mi je mnogo bolje. Ne dozvoljavam više da se blamiram".

kurir.rs/pink.rs