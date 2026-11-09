Slušaj vest

Jelena Batos podelila je sa pratiocima na Instagramu lepe vesti nakon što su joj stigli rezultati biopsije. Ona je otkrila da je, prema poslednjim nalazima, ponovo uspela da se izbori sa opakom bolešću, a svoju sreću nije krila.

Jelena je priznala da je iza nje izuzetno težak period, posebno zbog činjenice da se kancer proširio na tri mesta. Kako je ranije otkrila, odlučila je da ne ide na zračenja, već je samostalno izabrala drugačiji pristup lečenju. Sada je saopštila da su najnoviji rezultati pokazali da više nema promena u vratu, ali da je očekuje još jedna važna kontrola.

U objavi na društvenim mrežama opisala je trenutak kada je saznala rezultate, ali i koliko joj znači što je nakon svega dočekala dobre vesti.

1/5 Vidi galeriju Jelena Batos imala operaciju Foto: Printscreen

„9/11 je došao i naravno opet jedinica – u 1 sat sam imala vreme da mi se nalazi očitaju. Opet sam mu j... kevu. Nema ništa više u vratu, terapija nije potrebna, sve sam stabilizovala zahvaljujući biljkama. Ostala je još glava krajem ovog meseca, da vidimo da li je sve čisto. Obećala sam vam da ću sve podeliti sa vama – svo svoje znanje i moj celi put. Od početka sam sve snimala, samo da ovaj poslednji pregled dođe i vaša sam. Snimati sve nije bilo lako, jer postojale su samo dve opcije: snimam da nešto ostane posle mene ili da živa podelim svoj uspeh sa vama. Drago mi je da je ova druga opcija na kraju pobedila.“

„Psiha je pola zdravlja“

Jelena se potom osvrnula na svakodnevicu tokom borbe sa bolešću i otkrila koliko je bilo teško nastaviti sa uobičajenim obavezama dok se istovremeno suočavala sa velikim strahovima i bolom.

Posebno je naglasila koliko je važno sačuvati psihičku snagu, ali i koliko je naporno pred drugima pokazivati da je sve u redu onda kada se iznutra vodi najteža bitka.

„Svako jutro kada se teraš da se šminkaš i doteruješ, ideš na posao, deca, kuća, ručkovi, putovanja, druženje, iako samo želiš da ležiš kući i prepustiš se bolu dok se sve ne završi... Ta unutrašnja svađa sama sa sobom je nešto što samo osobe koje su prošle ovo razumeju. Ne zaboravite da je psiha pola zdravlja. Živi kao da ti ništa nije – tog dana kada bolest počne upravljati sa vama, a ne vi sa njom, tog dana gubite bitku. Put je jako težak i trnjav, to najbolje znaju ta četiri zida kada si sam. Ja sam jako tvrdoglava i uporna osoba i to mi je mnogo pomoglo. Kroz život često sam slušala da su to mane, pogotovo ta tvrdoglavost: „Jelena, ta tvrdoglavost će te koštati”. Ali kod mene se pokazalo da su i te kako to velike vrline, jer da nisam bila toliko tvrdoglava stvari ne bi izgledale kako izgledaju danas. Oko za oko, zub za zub – sa đavolom sam se suočila na tri mesta i na sva tri sam ga pobedila. Eto, dragi moji, hvala vam što ste svih ovih godina uz mene. Vaše molitve i more ljubavi su deo moje snage. Hvala vam, reč hvala je zaista mala“, napisala je Jelena.

Ona je poručila da će, kada obavi i poslednji pregled, sa pratiocima podeliti čitav svoj put i iskustvo, budući da je od samog početka beležila sve kroz šta je prolazila.

"Često sam imala temperature"

Bivša zadrugarka, Jelena Batos, nedavno je operisala tumor u glavi, a onda je pričala o detaljima borbe.

Jelena Batos je otkrila da je na svoju ruku odradila CT glave, nakon čega su ustanovili da ima tumor i da mora na operaciju.

- Vrsta tumora kojeg sam ja imala se zove slepi tumor, njega ne osetiš, on se prilagođava organima tako da ga nikad ne možeš napipati. Tek kada počne da se inficira onda ga osetiš tako što dobijaš trovanje krvi i prelazi u otrovni. Jede ti ćelije itd.. Moj je bio u kostima. Kada imaš dugogodišnje znanje biljnih lečenja onda znaš i da upoznaš svoje telo tokom procesa. Mene šta uvek spašava je to što sam jako dobro upoznala svoje telo. Svako veče oko 22-23 časova ja dobijam temperaturu 37,3 - 37,5 to nije neka temperatura, ali moja temperatura je uvek 36,8. Po tome sam znala da nešto ima u mom telu što tinja i da se telo bori. Logično je šta ti pada na pamet, virus neki ili hormonski poremećaji pred klimaksno stanje itd. Ali ponekad kada sam zevala uho bi me zabolelo na sekund što se isto može povezati sa upalom - započela je Jelena svoju priču i nastavila:

1/6 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Jelena Batos ponovo se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima i otkrila je da mora ići na novu operaciju. Foto: Printscreen, Printscreeen

- Posle sam osetila kako mi limfini čvorovi na levoj strani ne funkcionišu kako treba jer uvek mi je ta strana bila više otečena ujutro kada ustanem..iako sam masirila žlezde nije pomoglo. Onda sam krenula u akciju da se svađam sa lekarima da me uzmu za ozbiljno. Tek kada sam na svoju ruku otisla na CT i magnetni onda su našli tumor kostiju. Tako da slusajte svoje telo, upoznajte svoje telo jer da nisam bila uporna danas bi bila bez vida tako je blizu oka došao, a i možda i bez života da se infekcija proširila na mozak. Znala sam da nije sve kako treba i to mi je dalo još jaču volju da ih ne slušam nego da oni slušaju mene. Sve u svemu ne nisam imala nikakve bolove koje bi doktora navelo na istraživanje, samo sam imala jaku veru u sebe i svoje telo i znala sam da neka greška ima i samim tim moja upornost i oštar jezik je stavilo lekare u potragu - napisala je Jelena.