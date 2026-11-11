Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Boža Džons otkrio je da sa svojom izabranicom uskoro planira da stane na ludi kamen.

- Evo nas ovde kod mene u kraju, a ovde u blizini živi i Milica Veličković, tako da je ovo naš kraj. Kod nas nema aftera, već smo porodični ljudi. Viktorija i ja živimo totalno drugačiji život, već sedam meseci živimo zajedno, a planiramo i svadbu i bebu. Kad sam živeo u Irigu kod mojih bilo je drugačije, a sad kad živimo zajedno se upoznajemo, bude nekad i svađa i vidiš šta ti ne odgovara, ali tu veza najviše ojača - rekao je Boža na samom početku, a onda i istakao šta mu izabranica najviše zamera.

1/5 Vidi galeriju Boža Džons Foto: Printscreen

- To što sam bolesno pedantan, jer ja ako vidim malu mrvicu, odmah palim usisivač, uzimam đzoger i sređujem. Ona kaže da se opustim, ali ja gledam uvek da sve bude sređeno, skuvano i opeglano i ja sam kao "mama", a ona kao moja ćerkica.

Džons je otkrio i sa kakvim komentarima se susreće na društvenim mrežama, ali i ponudama od muškaraca.

- Volim da provociram i nedavno sam objavio fotografiju iz solarijuma i izazvao haos. Odmah sam počeo da dobijam poruke od muškaraca i ta priča me dugo prati. Nude mi i pare i putovanja i ručkove, svašta nude, a pre sam znao i da se dopisujem i da se šalim. Najviše su mi nudili do 700 evra, hotel i šoping za jedno veče, ali nisam prihvatio - otkrio je bivši rijaliti učesnik.

Otkrio tajne poruke

Boža je otkrio i tajne poruke sa reperom, ali i aktuelnim učesnikom "Elite" Nenadom Aleksićem Ša.

1/7 Vidi galeriju Nenad Aleksić Ša Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Razočarao me je, jer smo se čuli glasovnim porukama i kad sam ga pitao jel ulaziš, on mi je rekao " ne brate, nikad više, ja sam sebi skratio život i kad me budeš video da ulazim pljuni me" i na kraju on ulazi. Ne volim to pljuni pa poliži i on je za mene lažov - kaže učesnik "Farme", a onda je opleo i po Anđeli Đurićić.

- Ona mi je antipatična i odvratna. Ne želim da komentarišem osobu koja je pljuvala tu kuću, a sad ide tamo. Ona je za mene izmet. Jedne sezone svetica, a druge sezone ima fetiš kad joj partner ispušta gasove, šta mi dalje da pričamo, sram je bilo.

"Aneli je slepica"

U svojim izjavama Maju Marinković je uvek hvalio, ali do njihovog susreta još nije došlo.

- Maju volim kao sestru i pravu drugaricu, ali ona kad se zaljubi zaboravi stare drugare. Čuli smo se u prethodnih dvadesetak dana više puta, čak sam i Asminu slučajno odgovorio na Instagramu i ćaskali smo, a pre sam ja samo komentarisao njegovo ponašanje u rijalitiju u datom trenutku. Želim im da se venčaju, ali za pozivnicu sam odmah znao da je fora. Maja gura celu priču i razne priče idu kad je Asmin u pitanju, loše po njega, ne po Maju, ali baš me briga za to - iskreno kaže Boža, a onda se dotakao i njihove situacije sa Aneli Ahmić.

- Aneli je slepica i posle svega je na poslednjoj žurki nakon superfinala, uzela da se slika sa Takijem. Pravila priču, to nije normalno.

Prekinuo intervju i pozvao Milicu

Boža je imao reči hvale kada je u pitanju njegova drugarica i komšinica Milica Veličković.

- Samo joj se lepo i dešava i Bogu hvala, jer ipak je ona dobar čovek i samohrana majka. Oduvek sam joj govorio da bih voleo da postane voditeljka, jer ipak imaš sigurnu platu, staž, a možeš i vremenski da se organizuješ. Zaslužila je i mnogo mi je drago, kao da sam ja u pitanju. Mnogi su je gazili, a ona je delima pokazala ko je ona, a što se tiče čestitke za Terzu to je materijal malo da podbode, ali možda i grešim - rekao je Boža, a potom pokazao štos novca čiji je iznos 150. 000 dinara, sa kojim planira da vodi i Milicu na večeru, te je u intervjuu i kontaktirao.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" Foto: Printscreen Pink

- Uvek je Boža bio u lovi - rekla je Milica.

Kurir.rs/Blic