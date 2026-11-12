Slušaj vest

Nakon žestokih sukoba koji su obeležili prethodne dane, Miljana Kulić i Ivan Marinković našli su se zajedno u radio-emisiji "Amnezija“, kod voditelja Stefana Karića i Marka Janjuševića Janjuša. Tom prilikom otvoreno su govorili o svom odnosu, nedavnom pomirenju, ali i mogućnosti da zbog zajedničkog sina Željka konačno izgrade bolju komunikaciju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ivan je na samom početku razgovora istakao da je spreman da pređe preko brojnih nesuglasica zarad odnosa kojem, kako kaže, godinama teže.

- Ona je jedina osoba kojoj ću da praštam ove stvari. Tu se radi zbog budućeg odnosa kojem težimo godinama. Mi svake godine kad uđemo u rijaliti budemo u dobrim odnosima, ali se ovde izdešava nešto. Mislim da Miljana ima pritisak od Marije i da ne može da odlučuje sama - rekao je Marinković.

Miljana se složila sa njegovom konstatacijom da njena majka Marija ima uticaj na njen odnos sa Ivanom, ali je objasnila i zbog čega mu zamera pojedine postupke.

- To je tačno što se tiče moje majke. Ona se ljuti jer imaš dva meseca kad smo napolju da dolaziš kod nas i kod Željka. Ja sam rekla da ne smatram da treba da budemo u lošim odnosima - istakla je Kulićeva.

"Ona meni nema šta da prašta“

1/13 Vidi galeriju Miljana Kulić ljubi Ivana Marinkovića Foto: Printsceen

Tokom razgovora dotakli su se i međusobnih zamerki, ali i odnosa sa porodicama. Ivan je tada postavio Miljani pitanje koje je otvorilo novu raspravu.

- Ona meni nema šta da prašta. Šta je tebi moja sestra uradila? - upitao je Marinković.

- Šta su tebi moji roditelji? Ja sam bila pijana i naravno da nije istina to što sam izgovorila - odgovorila je Miljana.

Ivan je potom priznao da je i sam pravio greške u prošlosti, te da razume zbog čega Marija Kulić ima određene zamerke na njegovo ponašanje. Ipak, smatra da rijaliti nije mesto na kojem bi trebalo rešavati porodične probleme.

- Naravno da sam ja kriv za neke stvari i ne treba to da crtam svaki dan. Ima pravo meni Marija da zameri neke stvari, ali se te stvari ne rešavaju u rijalitiju. Moja prva sezona u ovom rijalitiju kunem se u sve da nisam imao predstavu da će Željko da uđe i Marija. Ljudi misle da sam namerno došao da se svađam. Hvala ljudima koji su nas spojili jer bi možda bilo još gore - rekao je Ivan.

Otvorili i pitanje očinstva

1/20 Vidi galeriju MILJANA PRESUDILA: Ivan Marinković NEĆE viđati dete, EVO ZAŠTO! (FOTO) Foto: Damir Dervišagić

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na pitanje Ivanovog zvaničnog očinstva, odnosno činjenicu da Marinković i dalje nije upisan kao Željkov otac u dokumentima. Ivan je podsetio na događaje iz perioda kada se dečak rodio i izneo svoju stranu priče.

- Zašto ja od prvog dana nisam otac Željku na papiru? Tvoj odgovor znam napamet. Zamisli da je Janjuševa žena njega izbrisala kao oca jer ju je prevario? Miljana, ti si mene urnisala porukama i nisam mogao da vozim do Beograda. Tu je bila svađa, ali nije bilo ništa specijalno. Ja sam posle dva dana upalio TV išao je prenos na Pinku. Miljana je rekla meni u bolnici da će da pravi doček deteta i da će da zove novinare, a ja sam smatrao da imam pravo kao otac da učestvujem i rekao sam da mi je bezveze. Meni je bilo glupo da zivka ljude iz rijalitija da donose. Možda je moja greška što to nisam prihvatio, ali se nisam složio sa tim - ispričao je Marinković.

Njihov razgovor ponovo je otvorio brojne teme iz turbulentnog odnosa, a ostaje da se vidi da li će ovog puta uspeti da nesuglasice ostave po strani i pronađu zajednički jezik zbog sina Željka.