VELJKO BAŠ NE VOLI KADA MUŠKO NOSI SUKNJU! Isprozivao pobednika Evrovizije zbog takvog stajlinga, sad pobesneo jer su njegovom sinu istu stvar obukli
- Veljko Ražnatović rekao je da će ispisati sinove iz vrtića nakon što je jednog od njih zatekao u suknjici i traži jasna pravila za vaspitanje dece.
- Podsetio je i na svoj raniji napad na Evroviziju, kada je pobednika Nema kritikovao zbog nastupa u suknji i nazvao takvo takmičenje sramotom.
Veljko Ražnatović je javno ispričao da su on i Bogdana svog sina zatekli u suknjici u vrtiću, koja je deo kostima bubamare, zbog čega su rešili da sva tri sina ispišu iz te ustanove.
- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.
Osudio Evroviziju zbog muškarca u suknji
Koliko Veljko ne voli kada muškara nosi suknju mogli smo da se uverimo i 2024. godine kada je na Evroviziji pobedu odnela Švajcarska i to sa predstavnikom Nemom koji upravo suknju nosio tokom izvođenja numere.
Veljku se tada pobednik, kao ni samo takmičenje, nije dopalo, pa je dao oštar komentar.
- Najtužnija stvar "Eurogejvizije" je što mi glupi Srbi hoćemo u ovu Evropu! Preci nam se po grobovima prevrću - napisao je Veljko, pa podelio još svojih utisaka.
- Ovo je pakao na zemlji. Ono je najgore mesto na svetu bilo sinoć. Epicentar satanizma i glavno javno okupljanje najvećih degenerika, bolesnika i homosa. Ovo je stvarno sramota za sve jednog normalnog čoveka - napisao je Ražnatović.
Pogledajte dodatni snimak: