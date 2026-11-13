Slušaj vest

Veljko Ražnatović je javno ispričao da su on i Bogdana svog sina zatekli u suknjici u vrtiću, koja je deo kostima bubamare, zbog čega su rešili da sva tri sina ispišu iz te ustanove.

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.

Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Osudio Evroviziju zbog muškarca u suknji

 Koliko Veljko ne voli kada muškara nosi suknju mogli smo da se uverimo i 2024. godine kada je na Evroviziji pobedu odnela Švajcarska i to sa predstavnikom Nemom koji upravo suknju nosio tokom izvođenja numere.

Veljku se tada pobednik, kao ni samo takmičenje, nije dopalo, pa je dao oštar komentar.

- Najtužnija stvar "Eurogejvizije" je što mi glupi Srbi hoćemo u ovu Evropu! Preci nam se po grobovima prevrću - napisao je Veljko, pa podelio još svojih utisaka.

Slika zaslona 2026-11-12 u 13.44.26.png
Foto: Printscreen

- Ovo je pakao na zemlji. Ono je najgore mesto na svetu bilo sinoć. Epicentar satanizma i glavno javno okupljanje najvećih degenerika, bolesnika i homosa. Ovo je stvarno sramota za sve jednog normalnog čoveka - napisao je Ražnatović.

Ne propustiteStarsI BOGDANA BESNA NAKON ŠTO JE SAZNALA DA JOJ JE SIN NOSIO SUKNJICU U VRTIĆU! Uputila oštre reči, evo šta je poručila
2405-damir-dervisagic.jpg
Stars"POSLUŠAJ PAŽLJIVO" Mirko Šijan reagovao nakon što je Veljko pobesneo jer su mu sinu obukli suknjicu u vrtiću
sijanveljko.jpg
StarsCECA REAGOVALA NAKON ŠTO SU NJENOM UNUKU U VRTIĆU OBUKLI SUKNJU! Evo šta je ona uradila, stala uz sina Veljka (FOTO)
Screenshot 2026-09-28 140858.png
StarsOVO JE SUKNJICA KOJU SU SINU VELJKA RAŽNATOVIĆA OBUKLI U VRTIĆU! Cecin naslednik odmah reagovao: Evo uniseks haljine za dečake i devojčice (FOTO)
Veljko Ražnatović

 Pogledajte dodatni snimak:

31:11
Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV