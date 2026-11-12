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Filip Car nije štedeo reči kada se tokom emisije „Pitanja gledalaca“ povela priča o Maji Marinković i Asminu Durdžiću. Njegove izjave izazvale su veliku pažnju, a posebno su odjeknule tvrdnje da starleta još uvek nije prebolela njihovu prošlost.

Car je istakao da nema nameru da se bavi njihovom vezom, ali je potom izneo niz optužbi na račun Asmina, kojeg je nazvao „mišem bez banke“, tvrdeći da je dužan veliki novac i da ga Maja izdržava.

Ponizio bivšu

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

Ni Maju nije poštedeo, pa je izneo tvrdnje o njenim navodnim pokušajima da stupi u kontakt s njim, dolascima u Crikvenicu i pozivima sa skrivenog broja. Posebno je odjeknula njegova izjava da je Asmin za Maju samo utešna nagrada, dok je sebe predstavio kao njen glavni ljubavni cilj.

- Nemam volju da pričam o Maji i Asminu, ali kada budem izašao iz rijalitija, ozbiljno ću se pozabaviti tom situacijom – poručio je Car.

Potom se osvrnuo na Majinu prošlost sa njim, tvrdeći da je bila ludo zaljubljena u njega, da ga je tražila po lokalima i dolazila u Crikvenicu.

Zna se da je ona bila luda za mnom, kao i da sam mogao da budem sa njom svaki put kada bih to poželeo. Išla je od lokala do lokala i tražila me – rekao je Filip.

Posebno se obrušio na Asmina

Car je zatim uputio direktnu poruku Durdžiću, upozorivši ga da se ne bavi njegovim detetom i majkom njegovog deteta.

-Asmin je Maji samo utešna nagrada; njeni muškarci su joj samo peroni, dok sam joj ja jedini pravi cilj. Da izađem napolje, mogao bih da budem sa njom za dva minuta – izjavio je Car.

1/17 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen

Za sam kraj, Filip je dodatno ponizio Asmina, iznevši tvrdnje o njegovoj finansijskoj situaciji i odnosu sa Majom.

- On je jedan miš bez banke, a napolju je dužan mnogo para. On u Majinom stanu poseduje samo svoj jastuk i ništa drugo – Maja ga zapravo izdržava i drži ga u šaci – zaključio je Car.