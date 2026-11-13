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Borislav Terzić Terza priznao je da mu se Glorija Jelovac sve više sviđa u poslednje vreme obzirom da drži do sebe i da je utorkom dostojanstvena, ali on nije ispadao korektan prema njoj.

On je nakon poljupca sa Laurom Prgomet rešio da se iskupi i svu pažnju preusmeri na Gloriju Jelovac, te je sada pokušao da je poljubi što ona nije želela.

Ipak, Glorija nije želela da mu tek tako pređe preko svega, pa je jasno stavila do znanja da nije spremna da mu uzvrati pažnju samo zato što je on odjednom odlučio da promeni ponašanje.

1/6 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Prinstcreen

Terza je pokušao da joj se približi, uputio joj nežnosti i pokazao da mu je stalo do njenog mišljenja, ali Glorija je ostala pri svom stavu i odbila njegov pokušaj poljupca.

Ipak, deluje da je učesnica sve bliža tome da napravi preljubu, te ostavi svog verenika Marka Osmakčića.

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