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Luka je otkrio da je porođaj protekao u najboljem redu, ali da je beba nakon rođenja morala da bude smeštena u inkubator. Ipak, već narednog dana došlo je do poboljšanja – malena Aleksija skinuta je sa kiseonika, ali se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi, gde lekari prate njeno stanje.

1/4 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Marko Karović, Petar Aleksić

- Idem da vidim bebicu i Anitu. Anita je dobro. Ima sad bolove, nakon epiduralne što je primila i juče su bile male komplikacije. Ali Bogu hvala, jutros su nam stigle lepe vijesti da je bebica dobro. Imala je problem pri porođaju, nagutala se vode plodove, pa su morali da joj daju kiseonik da bude na nekim aparatima. Moraće, nažalost da ostane 10-ak dana u bolnici, ali samostalno diše i nije više povezana na one cevčice. Bili smo uplašeni, ali je sada sve super. Poneo sam poklončiće za osoblje koje radi tu i idem Aniti da odnesem sve što je potrebno i stvarno žurim. Rado bih pričao s vama, ali moram da idem - rekao nam je na početku Luka, kog smo sačekali nakon posete Aniti, a on je sa nama podelio prve impresije:

Beba se nagutala plodove vode i dalje je na intenzivnoj nezi

- Beba je bolje, danas je super. Moram da ostane tamo. Ne može da bude pored Anite na intenzivnoj da prate sve, da se lepo adaptira na na na na svet. Bile su male komplikacije. Inače, porođaj je prošao u savršenom redu, bitno da je beba sada dobro. Anita je isto tako. Bebica se nagutala plodove vode i onda je došlo do neke infekcije male i morali su da daju kiseonik, ali bila je juče na nekom aparatiću koji pomaže. Danas više nije tako i dalje mora da bude tamo, dobija malo kiseonika, ali stručan tim je oko bebe tako da biće to sve kako treba.

Emocije su pomešane, tuga, sreća, radost, suze radosnice, ali i strah - da li će sve biti kako treba.

- Ja sam i sad emotivan. Ovo mi je sve posebno bilo i ovih devet meseci. Anita i ja smo se upoznali u rijalitiju, ostala je trudna. Nismo nekako imali tu mogućnost, kao i sav normalan svet da u svoja četiri zida provodi te dane, već smo mi izabrali da budemo učesnici rijaliti programa i samim tim da budemo na udaru drugih ukućana kroz razne teme, dešavanja koja su se tamo događala svih ovih sedam meseci, koliko je zapravo provedeno vreme Anitine trudnoće u rijalitiju. Kad je došao taj dan i kada je Anita javila da je super i kada mi je ginekolog poslao poruku, meni suze išle dva sata, dva sata su mi suze išle. Išao sam do manastira Rakovice da zapalim sveću.

Luka: "Aleksija nije mogla da diše"

Luka nam je ispričao kako je izgledao trenutak kada im je osoblje saopštilo da sa bebicom nešto nije u redu.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

- U 11:50 je trenutak kada je Aleksija ugledala svetlost dana i u dva sata je trebalo da vidim bebu. Ja sam video Anitu. I onda sam krenuo sam da vidim bebu sa ženom koja je bila zadužena sve vreme tokom porođaja i oko bebe i sve babica. I meni su na sekund samo dali da je pogledam i rekli su: “Žurimo, žurimo.” I onda mi je rekla da nešto nije u redu sa bebom i onda je Aniti isto tako rečeno i onda je bila panika. Uleteli su u sobu. Mora Anita da potpiše saglasnost da u slučaju da mora na aspirator beba, krv da da i onda je Anita plakala. Bili smo uplašeni. U pet su nam omogućili da vidimo bebu. Tada je ta situacija bila baš teška. Mene je žena držala, u par navrata je malo falilo da padnem. Kad vidiš malo biće na aparatima sa svim onim cevčicama i sve. Nije prijatno, ali mnogi roditelji prolaze kroz to. Mi ni ne znamo zapravo danas što se dešava. Kako su mi objasnili specijalisti da je to česta pojava i da ne da kažemo normalno, ali da treba bebi adaptacija i da onda oni ne bi rizikovali radi raznih infekcija. Aleksija je jecala sve vreme i nije mogla da diše. I onda su morali da joj daju kiseonik i da joj izbace vodu iz pluća. Nagutala se plodove vode, ali nismo jedini na ovom svetu, ni u Srbiji. Evo i danas kad smo išli da vidimo bebu, žena seporodila. Isto je beba završila tu, uplakana žena, Anita je tešila.

Sa Anitom je neprestano u kontaktu. Iako je ona hrabra mama, priznaje da ima bolove.

- Mi se čujemo stalno, vidimo se na kameri. Dobro je, zbrinuta, sama je u sobi. Ona malo ima sada bolove, popustio je epidural. Od sinoć ima bolove, ali je dobro. Šta sam uradio? Zagrlio sam je, poljubio sam je, zajedno smo bili zagrljeni pored bebe i tako pričali malo sa bebom, iako ona ne može sa nama, znamo da nas čuje.

Nakon sina Noe, Luka je dobio ćerku, i kako kaže, osećaj je neverovatan. Čestitke pristižu sa svih strana, a Vujović je otkrio šta je naslednik Noa napisao Aniti, kao i njegova bivša žena.

- Neopisiv osećaj. Nisam stigao svima ni da odgovorim. Najbližima i porodici sam odgovorio. Svi su presrećni. Svi su Aniti pisali jako emotivne poruke. Anita je dobila i od Noe poruku. Pročitaću ti je: “Anita, čestitam ti od srca na rođenju devojčice. Želim ti brz oporavak, a maloj puno, puno zdravlja i sreće. Hvala ti što si mi rodila sestru. Ovo je sigurno najbolji poklon ikada i napokon ću imati nekoga ko nisu tata i mama i s kim ću se moći uvek družiti. Jedva čekam postati veliki brat. Puno pozdrava tebi i Alekseju i maloj princezi. Nina, moja bivša žena joj je poslala: „Draga Anita, od srca vam čestitam na rođenju devojčice. Želim vam puno zdravlja, sreće i lepih zajedničkih trenutaka. Neka vaša malena raste srećna, voljena, okružena ljubavi. Noa je dobio malu sestricu i Aleksej još jednu malu članicu porodice. Sigurna sam da će ih život povezivati na poseban način. Želim ti se posebno zahvaliti na tome što si dobra prema Noi i što ga lepo prihvataš. To mi zaista puno znači i cenim to. Želim vam svima od srca sve najlepše i brz oporavak.”

Kurir.rs/Blic