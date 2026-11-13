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Sanja Grujić i Marko Stefanović se već dva meseca svakog dana čašćavaju žestokim uvredama, ali i međusobno jedno drugom iznose najgore optužbe na račun porodica.

Ipak, čini se da je preko noći došlo do preokreta što je mnogim takmičarima unutar Bele kuće sumnjivo, te su mnogi pomislili da Sanja i Marko imaju dogovor.

Neočekivano dešavanje

Naime, danas tokom radio emisije ''Tračoteka'', voditelji su suočili Sanju Grujić i Marka Stefanovića koji su bili na ivici suza, a Sanja je u jednom momentu čak i zaplakala.

Marko je ovu priliku iskoristio da se u kameru izvini porodici Sanje Grujić koja ga već duže vreme napolju unakažava, kao i da prizna da se kaje.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

Upravo iz tog razloga, oglasila se Danijela, majka Sanje Grujić koja je bila izričita da Marku ne prašta optužbe koje je izgovorio na račun nje i njene porodice.

- Lepo što su se izvinuli jedno drugom, lep je gest i neko ljudsko ponašanje. Što se tiče mene i supruge i njegovog izvinjenja, to ne menja naše mišljenje ni u jednom slučaj. Nema šta da nam se izvinjava - rekla je Danijela.

Takođe, Danijela je progovorila i o hipotetičkom pomirenju Sanje i Marka, zbog čega joj uopšte nije svejedno.

Moraće da bira između nas i njega

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić se rasplakala na pitanje o Marku Foto: Printscreen Pink

- Ja sam roditelj i dala sam Sanji život da s njim radi šta hoće. Što se tiče njihovog hipotetičkog pomirenja, Sanjin očuh i ja za to nismo, a na njoj je da odluči. Ukoliko se bude pomirila s njim, gubi nas. Moraće da bira definitivno - bila je jasna Danijela.

kurir.rs/pinkr.rs