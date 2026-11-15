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Nekadašnja takmičarka "Elite 9" Sofija Janićijević rešila je da da svoj sud na sva aktuelna dešavanja iz desete sezone rijalitija, a govoreći o cimerima nije se ustručavala da kaže šta misli.

Gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" ovorila je o odnosu Terze i Glorije, otkrila šta misli o njihovoj bliskosti, ali i priznala kako bi reagovala kada bi se ponovo bila deo ekipe na imanju u Šimanovcima.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen Pink

Kako je rekla na početku razgovora, smatra da Terza još uvek nije uspeo da je preboli, te je poručila da mu neće pružiti priliku da joj se ponovo približi.

"Zvao me je i molio da se vidimo"

- Jedina istina je da taj čovek ne može da živi bez mene, ali mi je žao što mu neću to priuštiti. Pustiću ga da me doziva, a što se tiče odnosa njega i Glorije, čist krš – rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Ja sam idealna, jedna jedina i neponovljiva, on to vrlo dobro zna. On misli da ću ući čim pre, skoro je bio taj 11. novembar, kada sam ušla, pa je očekivao ove godine... Iskreno, deluju mi smešno, sve je to veštački i napumpano, a meni je prelazio preko uvreda i svega. Nije za pohvalu, ali hoću da kažem da može da pređe preko toga kada nekoga voli, a Gloriju ne voli. Mislim da ga podseća, plava kosa i to, a jedina i najbitnija stvar koju ne smemo da zaboravimo, da mi je pisao, da me je zvao, molio me da se vidimo. On od 10 kojih napiše, ja odgovorim na onu prvu, tako da sam ja njega dostojanstveno izbegla, videli smo se samo jednom i to kada sam gostovala u "Narod pita" - ispričala je Janićijevićeva.

Na pitanje o svom emotivnom statusu, Sofija je odgovorom zagolicala maštu:

- Emotivno sam zauzeta, a fizički sam slobodna, ali sam u mislima zauzeta. Cakle mi okice jer imam na telefonu da vidim svako jutro nešto lepo - otkrila je ona.

O Terzi i Milici

Govoreći o podršci koju je Milica Veličković pružila Terzi, Janićijevićeva je imala nešto drugačiji komentar.

- To mi je baš lepo, da daju podršku jedno drugome, to mi je baš lepo da vidim. Nikada nisam ironična, znam da im je čist i prijateljski odnos, drago mi je – istakla je ona.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

Na pitanje šta bi se dogodilo kada bi hipotetički ponovo ušla u "Elitu 10" i da li bi je Terza potpuno ignorisao, Sofija je bila kratka i jasna:

- Jedan kroz jedan. Meni bi bilo najinteresantnije to kako bi Stefan Karić odreagovao, a čućete. Mi smo zbog neke moje greške ušli u tu neku svađu i mislim da bi on jedino najviše reagovao i obratio pažnju na mene. Ne, ne, nismo imali ništa, ali se nikada nismo videli... Ima svašta nešto, kada bi sanjao ne bi mogao da sanjaš ovakav san. Jedva čekam da dođete do tog sna, da to bude java.

Osvrnula se i na Marka Stefanovića i njegovu bivšu partnerku Sanju Grujić, te je otkrila da je imala kontakt sa Markovim tatom.

"Njegov otac me je zamolio da mu pošaljem klip..."

- Ovim putem bih da pozdravim porodicu Marka Stefanovića... Ne, meni se ni Karić ni Stefanović ni Terza ne dopadaju, neko ko mi se dopada nije poznata ličnost. Možda jeste malo, ali nije kao mi. Što se tiče Marka Stefanovića, zamolio me je njegov otac da mu pošaljem klip gde Sanja priča da on tuče svoju majku, sa zadovoljstvom sam to uradila. Čujem da priča da se ja ne pojavljujem, a ona se drugi put sada nije pojavila?! Verovatno ima strah - izjavila je Sofija.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

Potom se dotakla Sanjinog izjava uz tvrdnje da atuelna rijaliti učesnica želi da poseća na nju:

- Ona je toliko želela da podseća na mene, uradila je "fox eyes", vidim da drži ruku kao ja, sedi gde i ja, samo prekoputa, samo ne može da izgleda ovako skupo, mora da se skine – rekla je Janićijevićeva.

O Aneli i Caru

- Jao, tako mi se gadi taj par, to je ludilo mozga. Ono je opšti haos, ne zna se ko je gori od njih dvoje. Da ostanu u odnosu ne treba ni trenutak, treba da ostane ovakva situacija da se ne pomire. Mislim da će se pomiriti jer Aneli ne može sama da prolazi kroz rijaliti. Žao mi je, odrasla žena, a da toliko nije sposobna da sama učestvuje, ne znam šta će joj partner, pogotovo ne Filip Car - poručila je Sofija, a onda iznela svoje mišljenje i o učešću Anđelu Đuričić, za koju nije imala lepe reči:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Folirant, ne mislim nikad ništa lepo o njoj. Baca žiške i meša se kod Aneli i Cara, verovatno će i ona izdržati do Nove godine da bude sama. Ona želi da ispadne ispravna, fina, mila, dobra, a samo da se vratimo u šestu sezonu, sve će nam biti jasno - zaključila je Sofija.

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