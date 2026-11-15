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Pobednica devete sezone rijalitija "Elite", Stanija Dobrojević, nakon trijumfa odlučila je da se povuče iz javnosti i posveti privatnom životu i poslovnim obavezama. Starleta najveći deo vremena provodi u Majamiju, gde gradi svoju karijeru i uživa daleko od domaće javnosti.

Ipak, iako je hiljadama kilometara udaljena od Srbije, Stanija ne propušta da isprati dešavanja u "Eliti 10", a pojedini odnosi među učesnicima posebno su joj zapali za oko.

Osim što je komentarisala aktuelna dešavanja u Beloj kući, Stanija se osvrnula i na svoj emotivni život, te otkrila da li je nakon turbulentnog odnosa sa bivšim partnerom ponovo pronašla sreću u ljubavi. O svemu tome govorila je pred kamerama emisije "Premijera - Vikend specijal".

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen Pink

"Zaljubljena sam..."

- Zaljubljena sam u život koji gradim! (smeh) A što se muškaraca tiče, neću baš sve da otkrijem. Recimo da moju pažnju nije lako dobiti, ali kad se pojavi neko poseban, ja to vrlo dobro prepoznam. Za ljubav sam uvek otvorena, samo više ne žurim nigde.

Otkrila je i kakav muškarac može da je privuče:

- Danas me mnogo više privlače karakter, inteligencija i stabilnost nego velike reči i obećanja. Volim muškarca koji ima svoj svet, svoje ambicije i koji ume da bude nežan prema ženi. Ne treba meni neko da me impresionira. Treba neko pored koga mogu da budem potpuno svoja. A hemija? Pa, bez toga ne počinjemo! (smeh)

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Ovako provodi dane

Govorila je i o Majamiju, te opisala kako provodi dane:

- Majami mi daje slobodu, inspiraciju i neki poseban osećaj da je život pun mogućnosti. Moj dan počinje treningom, trčanjem, kafom na suncu, a onda ulazim u svoj poslovni svet. Naravno, volim i da se sredim, uživam, izađem… Nisam ja postala ozbiljna poslovna žena koja je zaboravila da živi! (smeh) Mislim da je upravo u tome lepota mog života danas.

O Eliti 10

Kada je reč o "Eliti 10", nije želela da otkriva ko joj je favorit, ali je dala neke naznake:

Foto: Printscreen Pink

- Znate mene, ja volim ljude koji imaju harizmu! Nije dovoljno samo biti glasan da bi bio zanimljiv. Volim kada neko ima karakter, humor i ume da iznenadi publiku. A ko mi je favorit? Polako, neću baš sve karte odmah da otvorim! (osmeh)

Osvrnula se i na ljubavne priče koje su trenutno aktuelne u rijalitiju, te dala svoj sud o Aneli Ahmić i Filipu Caru:

- Ljubav u rijalitiju je posebna disciplina! (smeh) Tamo su emocije pojačane, a svaki pogled postaje tema za analizu. Što se Aneli i Cara tiče, ne bih donosila zaključke o tuđim osećanjima. Vreme najbolje pokaže šta je prava emocija, a sta trenutna strast. A ja sam uvek više volela ljubav koja traje i kada se kamere ugase - rekla je, a potom se dotakla odnosa Anđele Đuričić i Stefana Krarića:

- Uh, vidim da ljubavni zapleti nikada ne izlaze iz mode! (smeh) Ali ne bih od glasina pravila činjenice. Ako tu ima neke hemije, teško da će je dugo sakriti. A ako nema, onda je publika očigledno napisala svoj scenario. U svakom slučaju, neka ljubav pobedi!

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Kurir Privatna Arhiva

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