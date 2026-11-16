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Ove nedelje nomonivani za izbacivanje bili su Sanja Grujić, Laura Prgomet, Maja Marković kao i Nikola Đorđević.

Svi zajedno otišli su u diskoteku, gde im je voditelj Darko Tanasijević objasnio pravila igrice koja im može pomoći da ostanu na velelepnom imanju u Šimanovcima. Sanja Grujić je pobedila u igrici Velikog šefa, te su joj zbog toga glasovi i duplirani.

Voditelj Elite potom je saopštio rezultate i otkrio ko zauvek napušta Elitu.

- Sanja Grujić ostaje u Eliti, kao i Laura, a sada je vreme da saznamo s kim se rastajemo - započeo je on i dodao:

- Elitu 10 ove noći napušta Maja Marković - rekao je Darko Tanasijević, što je iznenadilo mnoge.

Maja se odmah pozdravila sa takmičarima i napustila imanje.

U studiju je sačekala voditeljka, gde su potom na kratko sumirali njeno učešće u Eliti 10.

- Majo, šta se dogodilo? - upitala je Dušica čim je došla u studio. 

- Nisam toliko bila aktivna za crnim stolom. Razmišljala sam da li će me to koštati boravka, ali dobro - rekla je Maja.

- Ko te oduševio, a ko razočarao? - upitala je Dušica.

- Oduševio me Car iskreno, totalno mi je promenio mišljenje. Razočarala me Miljana jer sam nju jako gotivila - rekla je Maja.

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