U ŠIMANOVCIMA MUK! Ona je morala hitno da napusti Elitu 10! Ono što je rekla u studiju javno muž joj neće oprostiti (VIDEO)
- Sanja Grujić je pobedila u igrici Velikog šefa, pa su joj glasovi duplirani i ostala je u Eliti zajedno sa Laurom Prgomet.
- Elitu 10 je ove noći napustila Maja Marković, što je iznenadilo zadrugare.
- Maja je u studiju rekla da nije bila dovoljno aktivna za crnim stolom, a da su je Car prijatno iznenadio i Miljana razočarala.
Ove nedelje nomonivani za izbacivanje bili su Sanja Grujić, Laura Prgomet, Maja Marković kao i Nikola Đorđević.
Svi zajedno otišli su u diskoteku, gde im je voditelj Darko Tanasijević objasnio pravila igrice koja im može pomoći da ostanu na velelepnom imanju u Šimanovcima. Sanja Grujić je pobedila u igrici Velikog šefa, te su joj zbog toga glasovi i duplirani.
Voditelj Elite potom je saopštio rezultate i otkrio ko zauvek napušta Elitu.
- Sanja Grujić ostaje u Eliti, kao i Laura, a sada je vreme da saznamo s kim se rastajemo - započeo je on i dodao:
- Elitu 10 ove noći napušta Maja Marković - rekao je Darko Tanasijević, što je iznenadilo mnoge.
Maja se odmah pozdravila sa takmičarima i napustila imanje.
U studiju je sačekala voditeljka, gde su potom na kratko sumirali njeno učešće u Eliti 10.
- Majo, šta se dogodilo? - upitala je Dušica čim je došla u studio.
- Nisam toliko bila aktivna za crnim stolom. Razmišljala sam da li će me to koštati boravka, ali dobro - rekla je Maja.
- Ko te oduševio, a ko razočarao? - upitala je Dušica.
- Oduševio me Car iskreno, totalno mi je promenio mišljenje. Razočarala me Miljana jer sam nju jako gotivila - rekla je Maja.