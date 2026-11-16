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Bivši rijaliti učesnik Sale Luks bez ustručavanja i žestoko svaki put komentarisao je sve aktuelne teme iz Bele kuće. On je odlučio da jubilarnu sezonu "Elite" prati iz svog doma, te je žestok bio kada su brojni učesnici u pitanju, a otkrio je i šta se dešava sa Markom Osmakčićem nakon diskvalifikacije.

Sale je iskreno govorio o odnosu sa bivšim rijaliti učesnicima uključujući i razgovor koji je imao sa Dalilom.

- Svašta novo sam imao u planu što se tiče mene, ali nešto se malo poremetilo i mislim da će vremenom sve biti okej, ali ako budem to rešio onda nakon toga tražim ozbiljnu vezu i ženu koja će da mi rodi dete. Imam ozbiljne planove i ciljeve, ali ne brzam. Od “Elite“ sam hteo da odmorim, ali ako ne rešim ovo što sam hteo onda ulazim u narednu, a možda čak i u ovu sezonu. Rijaliti kreće tek kasnije, tako da nikad se ne zna. Ove godine mi se sviđaju učesnici i verujem da bi sve gorelo - rekao je Sale na samom početku, a onda otkrio da je stupio u kontakt sa Dalilom, sa kojom je bio veoma blizak tokom, ali i nakon "Zadruge 5".

1/8 Vidi galeriju Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Car je postao poznat zbog Dalile i mnoge žele da budu Dalila, pa tako i Aneli. Sa Dalilom sam baš dobar i čuli smo se prošlog meseca za njen rođendan. Ne bavim se lutrijom, nisam Dalilu pitao ništa oko učešća, jer ona uživa u životu.

Nakon što je pomenuo Cara i Aneli, prokomentarisao je i situaciju koja se događa između njih, a u celu priču umešao je i Filipa Đukića.

- Postaje mi malo žao Aneli, ona je žensko i ima dete i treba malo više da ceni sebe. Neke stvari se ne zaboravljaju, a na televiziji ostaju zauvek. Ona je kanal i nju ne može ni kran da izvuče i ne može da izađe iz tog kanala. Ne vrednuje sebe, a neki ljudi zarad male popularnosti spremni su na sve. Đukić isto sad igra rijaliti, a on kad se napije on je koma i sad je Uroš to zbog priče iskoristio i on je kontejner, a ovde na Dorćolu ne bi ni to mogao da bude. Aneli sve ovo radi da bi bila prva tema i da bi bila bitna, cela porodica je takva i sve je lažno, a Car nije ništa, jer tamo nije uspeh smuvati devojku. Car se sveti Asminu sada odnosnom sa Aneli, a Aneli više nije ni krpa - žestok je bio Luks.

Prisetio se i ponašanja Sanje Grujić kada je bio učesnik Bele kuće.

- Oko Marka i nje je bilo svašta i znam da ni u prethodnim sezonama Marko nije mogao da oprosti Sanji što je bila sa Filipom. Sećam se kad je to bilo nju su podigli jednom, pa drugi put za nominacije i onda je ona završila sa njim. To ti je uvek ono ili ideš kući čistog obraza ili ide blam. To je sve bilo zbog opstanka, a ovog dečka to i dalje jede, a Car perfidno nabacuje. Marko je u nju zaljubljen, a Car drži i dalje pritisak da bi imao tu temu, dok je Sanja inteligentna - iskreno je rekao Sale, a onda je prokomentarisao odnos Anđele Đurićić i Stefana Karića.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović: Sukob u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Gori između njih, a Anđela naučena prethodnim sezonama i koliko se izblamirala drži do sebe, ali to nije ona, već klasična maska. Sve je na Kariću ako on krene, tu će biti svašta. Anđela je slaba i na Matijevića, ali on neće, jer znamo kakve prebačaje ona ima kad se zaljubi. Gastoz i Anđela su mi smešni i to ne bih ni komentarisao, jer ne znam ni sa čim to da uporedim, jer ona je ljiga i šljam i spremna je na sve.

"Čeka da ga vrate, brzoplet je"

1/5 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Diskvalifikacija Marka Osmakčića izazvala je žestoke komentare javnosti i podeljena mišljenja, a Luks se sa njim video odmah nakon napuštanja Bele kuće.

- To je bilo oko tri ujutra i baš je bio razočaran. Pustio sam da gledam kad je izašao, Glorija odlazi kod Terze i izvinjava mu se, igra i veseli se, nju baš briga za njega. On je meni rekao “ja nju volim“, opčinila ga je. On čeka da ga vrate i u periodu kad je ušao nije bio toliko bitan, malo je brzoplet. Marko ne treba da pređe preko ovog, a mislim i da ne bi, jer je tako vaspitan - otkrio je Luks.

Kurir.rs/Blic