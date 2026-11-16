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Milena Kačavenda i Nataša Moskva komentarisale su aktuelna dešavanja u "Eliti 10", a tokom razgovora dotakle su se Filipa Đukića, Terze, Glorije i Laure Prgomet. Njih dve nisu štedele reči, pa su iznele niz zanimljivih tvrdnji o odnosima među učesnicima, ali i o pojedinim događajima iz prošlosti koji su do sada bili manje poznati javnosti.

Na samom početku Kačavenda je govorila o Filipu Đukiću, za kog je istakla da joj je drag uprkos njegovim postupcima i propustima. Otkrila je i detalje njihovog susreta u Beču, kada je, kako tvrdi, Đukić već bio emotivno vezan za Aneli.

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

- Ma Đukića ja volim, njegov fazon tera, boli ga uvo. Ima sto nekih propusta, ali brate mili, on je meni svoj, takav je kakav je, ja mu praštam te utorke. Ko im jee mater, pa što mene nije oplio?! Nisam dala jeb*ga. Dobar je, šarmantan je, volim ga i ne mogu da ga diram...Filip Đukić i ja smo se slučajno sreli u Beču letos. Pišemo, ja mu kažem: "Gde si ti?", on kaže: "Tebi iza leđa", ja se okrenem i vidim njega i Mikija Dudića, on kaže: "Kačavenda, stani, nije crni sto". Sedeli smo, on je sve vreme bio sa Aneli na telefonu. Ja sam ga pitala: "Je l' si se zatreskao?", on je rekao: "Ne znam koji mi je đavo". Veruj mi da jeste iskreno sa njegove strane, drugarski mi je neposredno rekao, zaljubio se. Šta sada ja njemu da zamerim - rekla je Kačavenda i nastavila:

Neće svako ni da pokaže emocije, nisam ni ja pokazala koliko mi je teško...On mi je rekao da je umeo da se bori za ribe do kojih mu je stalo, a ja mislim da je shvatio da nije vredna toga. Nije ona žena vredna da se bori, za šta da se bori?! Bolje mu je da bude jaša varijanta, neka jaše ove mentolke utorkom i sve je top.

Nataša Moskva žestoko o Terzi i Gloriji

1/6 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Prinstcreen

Potom je na red došao Terza, za kog Kačavenda nije imala nimalo lepe reči. Posebno mu je zamerila odnos prema bivšoj partnerki i detetu, a zatim se osvrnula i na Gloriju, tvrdeći da je poznaje godinama i da o njenoj prošlosti zna mnogo više nego što je do sada izneto u javnosti.

- Terza je meni najomraženiji lik. Gloriju može da smuva, nju može svako da smuva. Ne samo što je prevario trudnu ženu, nego što se i dan-danas ne brine o tom detetu, niti fizički, niti finansijski, ni na koji način...Roditelj je roditelj, moraš konstantno da budeš prisutan. On je, hajde, i nebitan. E sada Glorija. Ja tu devojku znam desetak godina i ovo što je Laura iznela sve o njoj, to je ništa šta ja znam o njoj, a to je sve najgore. Ja ne bih nikada ništa imala protiv nje, niti bih ružno želela pričati o njoj, jer sam ja i van medija, gledam svoja posla, međutim, dosta je ona meni pakostila u životu. Za sve jednom dođe kraj, nisam osvetoljubiva, ali ovaj put ću biti. Ne mogu gledati njena prenemaganja da su njeni bili razvedeni, da je ovako ili onako...Jako buran život, jako zao život, dno dna život - rekla je Nataša i nastavila:

- To je druga stvar, jer se tu upliću drugi ljudi. Ne, nije ništa ljubavno. Ona je imala konstantnu potrebu i veliku želju biti u Zadruzi, a ja sam prva Hrvatica koja je bila u Zadruzi, a to je Zadruga 2. I onda je ona meni konstantno želela prići, a ja sam znala iz svog okruženja kako živi i čime se bavi. Kada je dobila poziv za neki drugi rijaliti u Hrvatskoj, pitala me je za savete kako da se ponaša...Posao i jedna privatna stvar sa mojim autom.

Na njene tvrdnje nadovezala se Milena, koja je pretpostavila da je između njih dve postojao i ozbiljniji sukob.

- Namestila ti je igranku neku - dodala je Kačavenda.

- Da. Može slobodno da me tuži, ja stojim iza toga. Može i sud i dalji intervjui - rekla je Nataša Moskva.

Njih dve su se osvrnule i na aktuelni odnos Glorije i Terze, nakon što je Glorija izjavila da ju je Laura ukanalila svojim pričama i klevetama, tvrdeći da joj je zbog toga život upropašćen.

- Glorija je glumica i to je to. Oni će to vremenom shvatiti - rekla je Nataša Moskva, dok je Kačavenda, s druge strane, nastavila da se šali na račun Terze i njegove nove simpatije, pa je iznela i niz ironičnih opaski na njihov račun.

- Vidite mi Terzu, ima krst majku Božiju, kako se neće zaljubiti u Terzu, znaš kako kuva, bar neće biti glavna. Odj*bala ga zbog vozačke?! On je rekao da ima auto, oni su bogovi, FK "Prošlost"...Potpuno je bezveze da ova dama koja se spremila na sunet u Novom Pazaru, u ovoj toaleti, se ne uda za Terzu i što njega brine njena prošlost kada je sažvakao i Daneta?! Onda je duvao u kilu, sada duva u jogurt (smeh) - rekla je Kačavenda.

Kačavenda i Moskva o učešću Laure Prgomet

Za kraj, njih dve su iznele mišljenje i o učešću Laure Prgomet, a Nataša je istakla da smatra da su njene tvrdnje o Gloriji istinite, iako je ne poznaje privatno.

1/11 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Promo, printscreen/RTL HR

- Uglavnom, poštenija je sigurno od Glorije. Lauru ne poznajem privatno, ali ovo što radi je neozbiljno, to je njena stvar. Sve što je rekla o Gloriji je živa istina i to je još minimalno, mislim da Laura više zna samo nije stavila na sto - rekla je Nataša Moskva.

Kačavenda je, sa druge strane, imala pozitivnije mišljenje o novoj učesnici, ističući da joj je privukla pažnju načinom na koji se predstavlja i ponaša pred kamerama.

- Meni je Laura jedna od istaknutijih učesnica, primetila sam je, prelepa je, a ono što ja volim jeste da stane iza svega što radi. Jeste promiskuitetna, ali imamo majke koje za "č"erkicama njište da im se nacija okrene i da im udare na tužnu priču, a ona nema kome da se pravda. Čula sam je kada priča, nije ona nimalo glupa. Nije mi folirant, ona mi je jedina od novih učesnika koja mi je izvorna, privukla mi je pažnju - rekla je Kačavenda za Redtv.rs