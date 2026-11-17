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Ivan Marinović ozbiljno se posvađao sa cimerima u "Eliti 10" Sanjom Grujić i njenim bivšim dečkom Markom Stefanovićem.

Marinković je Marka udario u porodicu i iskoristio sve ono što je Stefanović u ranijim sezonama pričao o svojim najbližima.

- Tata te je tukao rešetko, tata ti nije kupio kopačke, ali jeste tvom bratu. Nisi slavio rođendane, a jeste tvoj brat - rekao je Ivan.

- Ivane, ti i nisi imao oca, od koga da naučiš kako se ponašaš. Krao si parizer - stala je u odbranu Sanja svom bivšem dečku s kojim je spustila loptu nakon žestokih svađa koje su imali i iznošenja prljavog veša iz njihove četvorogodišnje veze.

- Sanja, a šta ti je to tata radio? Je l' te tata maltletirao?! Mene je moj tata na sankanje i i u parkić vodio, a tebe je Marko tvoj zaključavao u podrum. Ja nikada svoju majku nisam tukao, a ti si Sanja rekla da je Marko tukao svoju majku - istakao je Ivan.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Ivane, ti si loš otac, loš muž, loš čovek, sve si loše - rekla je Sanja.

- Ivane, napio si se, a počeo si nama svima da držiš moralne pridike, pominješ mi pokojnu babu - rekao je Marko.

- Ti meni pokojnog tatu diraš- kazao je Ivan.

Podsetimo, sanja i Marko su u "Eliti 10" jedno drugo optuživali za razne stvari i imeđusobno iznosili najgore optužbe na račun njihovih porodica.

Marko se kasnije izvinio porodici Sanje Grujić.

Nakon toga oglasila se njena majka Danijela koja je bila izričita da Marku ne prašta optužbe koje je izgovorio na račun nje i njene porodice.

- Lepo što su se izvinuli jedno drugom, lep je gest i neko ljudsko ponašanje. Što se tiče mene i supruge i njegovog izvinjenja, to ne menja naše mišljenje ni u jednom slučaj. Nema šta da nam se izvinjava - rekla je Danijela.

Foto: Printscreen

Takođe, Danijela je progovorila i o pričama mnogih da će doći do pomirenja njene ćerke s bivšim dečkom.

- Ja sam roditelj i dala sam Sanji život da s njim radi šta hoće. Što se tiče njihovog hipotetičkog pomirenja, Sanjin očuh i ja za to nismo, a na njoj je da odluči. Ukoliko se bude pomirila s njim, gubi nas. Moraće da bira definitivno - bila je jasna Danijela.