Stoja Novaković se sada prvi put obratila svom sinu Milanu Popovu koji boravi u "Eliti 10", te je tom prilikom iznela sve ono što joj se ne dopada u njegovom učešću u rijalitiju, ali mu je dala i smernice kako treba da se ponaša.

Milan je pismo svoje majke pročitao pred svima:

"Loše odluke i loši izbori moraju da se promene"

- Pozdrav za sve učesnike. Sine, tebi jedan veliki pozdrav, ovo smo ti spremili tvoja Milica i ja. Imaš mnogo ljubavi od dece i majke, uvek ćemo biti uz tebe. Sve što ti treba zovi mene, sve sam obaveze preuzela na sebe. Brinem o tvojoj deci, ništa im ne fali. Nemaš pravo da budeš tužan da tvoja deca slušaju gluposti. Jako mi je loše, razboleću se ako tako nastaviš. Bavi se sobom imaj svoj cilj i gledaj svoju decu. Ima tu dobrih ljudi, druži se. Kad izađeš čeka te neka druga priča. Loše odluke i loši izbori moraju da se promene. Ja imam snage da se izbrom ali potrebna je i tvoja odluka za to. Hoću da što više učestvuješ. Ne trči ni za kim, ne divi se nikome, veseli se. Voli te tvoja majka i tvoja deca - poručila je Stoja svom sinu.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov čita pismo koje mu je poslala majka Stoja Novaković Foto: Printscreen Pink

Nakon što je pročitao pismo, Milan je dao svoj osvrt na ono što mu je majka poručila:

"Napravio sam sto grešaka"

- Meni je prvih mesec dana bilo mnogo teško, nisam znao gde sam došao, nisam bio dovoljno informisan. Napravio sam sto grešaka, ali sam ih svestan. Ja sam na bini pomislio da je Rada napadnuta, napao sam ovog čoveka, ni krivog ni dužnog i od tad je krenuo moj sunovrat. To je bilo malo. Mene je ta devojka upecala sa tužnom pričom, mator sam konj, rekao sam joj nisam za tebe, ima tu lepih mladih momaka, tetoviranih.... - naveo je Milan, a onda mu se obratio Karić:

- Ja sam ovo pismo shvatio da je neko napolju odustao od tebe, i da je majka sve preuzela na sebe - rekao je Karić.

- Moja bivša supruga je preuzela sve obaveze - rekao je Milan.

Detaljnije u videu ispod:

Komšije iz Perleza: "Bilo joj je preko glave, napravila je haos"

S obzirom na to da je zbog svog učešća i ponašanja Milan Popov došao u centar medijske pažnje, novinarska ekipa je nedavno posetila rodno selo pevačice Stoje Novaković, a komšije i meštani imali su šta da kažu o njihovoj porodici.

- Stoja je institucija za ove ostale pevačice. Niko se ne žali na nju - rekao je komšija, pa se osvrnuo na njenog sina koji je nekada živeo sa suprugom u kući u kojoj on sada živi, a koju mu je pevačica prodala:

1/6 Vidi galeriju FONTANA, PALME, LEŽALJKE, ČAK I LETNJIKOVAC: Zavirite u imanje Stoje Novaković u Perlezu, njena OAZA, a tek kako je kuću sredila Foto: Print Screen

- On je tu živeo sa ženom. Međutim, upao je u loše društvo, lokalci i pijandure. Nisu bitange, ali su alkoholičari. Grebali su se od njega jer su znali da ima para. Stoji je bilo preko glave, napravila je haos i poslala ga za Beograd. Otkačio se od ovih ovde. Narod ovde sve zna, a postoje ovde i ljudi koji ne vole uspešne, zato i imaju loše mišljenje o njoj - rekao je komšija, dok su komšinice takođe imale lepo mišljenje, a od jedne je i ćerka išla sa njenim sinom u školu.

"Stoja je prošla pakao u životu"

- Moja ćerka je išla sa njenim Milanom u školu. On je divan dečko bio i tako je ostalo i do dana današnjeg. Poznajemo i ljude koji rade kod nje. Stoja je normalna i nije se uzvezdila, a prošla je kroz pakao u životu. Sve najbolje o njoj imamo da kažemo - rekle su komšije iz Perleza za "Blic" svojevremeno.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

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